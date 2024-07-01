ВТБ присоединит РНКБ без лишних формальностей

При этом в законах могут устанавливаться индивидуальные особенности, отмечает партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, банк благодаря этому сможет обойтись без процедуры утверждения цены выкупа и самого выкупа акций в случае, если при присоединении РНКБ к ВТБ будут несогласные миноритарии. «Это существенно облегчит и упростит процедуру реорганизации», — уверен Игорь Дубов. Кроме того, по его мнению, это позволит избежать судебных споров по поводу стоимости выкупа акций, которые могли бы затянуть процедуру интеграции.