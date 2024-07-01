В России резко выросли расходы из ФНБ

Для инвестиций из ФНБ Минфин берет рубли у Центробанка, а затем регулятор продает юани, чтобы вернуть себе рубли. Такая операция называется зеркалирование. Помимо расходов из ФНБ, регулятор также зеркалирует операции по бюджетному правилу (покупка юаней при цене нефти выше 60 долларов за баррель и продажа при цене ниже) и при закрытии дефицита бюджета.