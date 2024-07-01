UniCredit обратилась в суд ЕС для разъяснения указаний ЕЦБ в отношении РФ

В банке отмечают, что этот шаг осуществляется при согласии ЕЦБ. «Беспрецедентные обстоятельства и сложность социально-экономического и геополитического контекста, отсутствие на сегодняшний день однозначной нормативной базы, применимой к текущему сценарию, а также возможные серьезные последствия, вытекающие из реализации решения, которые влияют не только на деятельность в России, а также на UniCredit S.p.A., требуют, чтобы совет директоров UniCredit получил определенность и ясность в отношении обязательств и действий, которые необходимо предпринять. С этой целью было принято решение обратиться в Суд Европейского Союза, чтобы разрешить любые сомнения относительно обязательств, которые UniCredit придется выполнить. ЕЦБ был проинформирован об этом намерении заблаговременно», — говорится в заявлении. UniCredit по-прежнему привержена поддержанию активного и открытого диалога по этому вопросу с ЕЦБ.