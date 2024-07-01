UniCredit обратилась в суд ЕС для разъяснения указаний ЕЦБ в отношении РФ

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Итальянская финансовая группа UniCredit, которая контролирует в России «ЮниКредит», обратилась в суд ЕС для юридического разъяснения установленных Европейским центральным банком (ЕЦБ) обязательств по снижению рисков, связанных с его деятельностью в РФ.
«UniCredit обратилась в суд ЕС для получения ясности относительно обязательств, установленных ЕЦБ для дальнейшего снижения рисков, связанных с деятельностью UniCredit в России, которая осуществляется ее дочерними компаниями, включая “ЮниКредит Банк Россия”, — говорится в заявлении финансовой группы.
Как указывается в заявлении, с февраля 2022 года UniCredit приняла стратегии по значительному ограничению своей деятельности в Российской Федерации, что «привело к сокращению ее трансграничных рисков на 91% и местных рисков в стране на 65%». «Дальнейшие существенные сокращения будут осуществляться в соответствии с обязательствами плана действий, определенного UniCredit», — говорится в сообщении банка. UniCredit привержена реализации своего плана по значительному сокращению присутствия в России в соответствии с законодательными, нормативными и санкционными условиями.
В банке отмечают, что этот шаг осуществляется при согласии ЕЦБ. «Беспрецедентные обстоятельства и сложность социально-экономического и геополитического контекста, отсутствие на сегодняшний день однозначной нормативной базы, применимой к текущему сценарию, а также возможные серьезные последствия, вытекающие из реализации решения, которые влияют не только на деятельность в России, а также на UniCredit S.p.A., требуют, чтобы совет директоров UniCredit получил определенность и ясность в отношении обязательств и действий, которые необходимо предпринять. С этой целью было принято решение обратиться в Суд Европейского Союза, чтобы разрешить любые сомнения относительно обязательств, которые UniCredit придется выполнить. ЕЦБ был проинформирован об этом намерении заблаговременно», — говорится в заявлении. UniCredit по-прежнему привержена поддержанию активного и открытого диалога по этому вопросу с ЕЦБ.
В соответствии с политическими решениями иностранные банки должны прекратить свою деятельность в России, даже если это связано с определенными финансовыми рисками и правовыми сложностями. В России, по словам главы МИД Италии Антонио Таяни, продолжают работу около 200 итальянских компаний. Рим пытается добиться для них определенных гарантий, защиты и компенсаций в случае ущерба от санкций. Однако условия такой поддержки, а также реальные фонды не определены.