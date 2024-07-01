«Сбермаркет» меняет название на «Купер»

Обновление бренда пройдет в несколько этапов и займет около полугода. «В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 тыс. курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 тыс. автомобилей и 1,1 тыс. зон в гипермаркетах», — добавили в компании.