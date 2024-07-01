«Сбермаркет» меняет название на «Купер»

«Сервис изменил позиционирование, название и фирменный стиль», — рассказали в пресс-службе.
Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева отметила, что ребрендинг поможет выделить сервис на фоне предложений конкурентов на рынке, позволит ему «стать ближе к покупателям» и расширить аудиторию.
Обновление бренда пройдет в несколько этапов и займет около полугода. «В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 тыс. курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 тыс. автомобилей и 1,1 тыс. зон в гипермаркетах», — добавили в компании.
О новом позиционировании и названии
Как рассказали в пресс-службе «Купера», новое позиционирование отражает универсальность ассортимента площадки и доступность товаров в короткий промежуток времени. Сейчас в сервисе представлено более 7,2 млн позиций, среди его партнеров — 100 продуктовых сетей, порядка 1,3 тыс. магазинов непродовольственных товаров, 25 аптечных сетей и более 35 тыс. ресторанов.
Кроме того, в основе нового позиционирования — принцип гиперлокальности (доставка товаров в пределах небольшой географической зоны). Сейчас сервис представлен в 360 городах России.
Новое название — «Купер», от слова «купить» — также выбрано в соответствии с обновленным позиционированием. «Главный герой сервиса — курьер-купер, которого знают и который привезет все, что нужно, максимально быстро», — пояснила Кудрявцева.
Основа нового фирменного стиля — написание строчными буквами названия в логотипе, новые цвета (неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный) и иконка в форме самого купера со спрятанной буквой «К».