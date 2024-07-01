Пошлины ЕС на зерно из России и Белоруссии вступили в силу

«В первую очередь, это ударит по их рынку. То зерно твердых сортов, которое у нас производится, — это для их переработки. Это Италия, Испания в первую очередь. Оно крайне необходимо. Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле», — сказал Данкверт.