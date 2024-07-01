Пошлины ЕС на зерно из России и Белоруссии вступили в силу

На Россию эти действия большого влияния не оказали. Как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, это решение ударит по европейской пищевой и портовой отраслям, тогда как Россия легко сможет диверсифицировать рынок.
Запретительные пошлины
Совет ЕС утверждает, что цель разработанных Еврокомиссией пошлин — «остановить дестабилизацию европейского рынка российским зерном» и попытаться снизить сельскохозяйственные доходы России. В реальности речь идет о попытке высвободить хотя бы небольшую долю европейского рынка под импорт аграрной продукции с Украины, которая уже привела к затовариванию и фермерским протестам в Европе.
Совет ЕС сообщил, что на транзит зерна через порты ЕС в третьи страны пошлины не распространяются: «Тарифы коснутся зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Белоруссии в ЕС. Они не относятся к транзиту из обеих этих стран через территорию ЕС в третьи страны».
Еврокомиссия предложила ввести «запретительно высокие» пошлины на зерно 22 марта. Как заявил тогда замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии на внутренний рынок ЕС путем установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в Евросоюз экономически невыгодным.
Во вред ЕС
Планируемое Евросоюзом введение пошлины на зерно из России ударит по странам ЕС, так как российское зерно твердых сортов им крайне необходимо, заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт после того, как Еврокомиссия озвучила свои угрозы.
«В первую очередь, это ударит по их рынку. То зерно твердых сортов, которое у нас производится, — это для их переработки. Это Италия, Испания в первую очередь. Оно крайне необходимо. Конечно, они могут найти где-то в другом месте, но это будет дороже. Наше зерно дешевле», — сказал Данкверт.
«Проблемой для них является то, что они автоматом могут потерять мощности портовые. Они потеряли мощности по удобрениям, потеряют мощности портовые и по зерну», — подчеркнул Данкверт.
«У нас страха нет. И то, что касается рынков, мы всегда шли — и при импорте, и при экспорте — на диверсификацию рынков. Мы эффективно работаем по другим направлениям совершенно свободно. И нам выгодна сегодня та диверсификация рынка, которую нас заставили делать», — добавил глава Россельхознадзора.