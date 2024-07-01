«Полюс» закрыл сделку по продаже золоторудного месторождения «Дегдекан» «Алросе»

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Золотодобытчик «Полюс» 21 июня закрыл сделку по продаже 100% в «Магаданском геологоразведочном предприятии», оператор золоторудного месторождения Дегдеканское рудное поле в Магаданской области, дочерней структуре «Алросы» «Алмазы Анабара», говорится в сообщении «Полюса».
Лицензия на Дегдеканское рудное поле принадлежала «Полюсу» с 2005 года. По результатам геологоразведочных работ в 2015 году Государственной комиссией по запасам утверждены балансовые запасы золота в размере 38,3 тонны по категории С1+С2 со средним содержанием 2,2 г на тонну (не включая забалансовые запасы).
Гендиректор «Алмазов Анабара» Алексей Окороков, слова которого приводятся в сообщении «Алросы», отметил, что разработку месторождения планируется начать после актуализации технико-экономического обоснования (ТЭО), в 2028 году планируется ввод в эксплуатацию, а период отработки месторождения — до 2046 года. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 24 млрд рублей, добавил он.