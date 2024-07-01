«Полюс» закрыл сделку по продаже золоторудного месторождения «Дегдекан» «Алросе»

Лицензия на Дегдеканское рудное поле принадлежала «Полюсу» с 2005 года. По результатам геологоразведочных работ в 2015 году Государственной комиссией по запасам утверждены балансовые запасы золота в размере 38,3 тонны по категории С1+С2 со средним содержанием 2,2 г на тонну (не включая забалансовые запасы).