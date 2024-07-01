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Нужны ли юани и дирхамы простым гражданам

Приобрести наличную валюту россияне могут, как и ранее, в отделениях банков или обменных пунктах. Основное — это выбрать оптимальные курсы валют. Стоит ли покупать юани, дирхамы и тенге, рассказала Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал».

Источник: AP 2023

«Стандартно считается, что наличная иностранная валюта уместна в зарубежных поездках: так не придется сталкиваться с двойной конвертацией в случаях, когда рубль не востребован, или тратить финансы на оплату избыточных комиссий», — объясняет она.

Это касается доллара США и евро.

Остальные валюты, которые сейчас представлены на Мосбирже — китайский юань, дирхам ОАЭ, казахстанский тенге, — для иностранных поездок не представляют особенного интереса за исключением случаев туризма именно в эти государства, говорит финансист.

Такую валюту в виде наличных денег, по словам Гондусовой, хранить не имеет смысла, поскольку их курсы достаточно волатильны. На биржевом рынке они используются, в основном, как спекулятивные инструменты.

У россиян есть многолетний лимит доверия к доллару США. По мнению эксперта, чтобы аналогичные условия сложились для других валют, нужно время.

Как подчеркивает Анна Гондусова, регулирование курса сейчас находится «строго в руках государства», а значит, в ближайшее время любые резкие движения крайне маловероятны.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»