Нужны ли юани и дирхамы простым гражданам

«Стандартно считается, что наличная иностранная валюта уместна в зарубежных поездках: так не придется сталкиваться с двойной конвертацией в случаях, когда рубль не востребован, или тратить финансы на оплату избыточных комиссий», — объясняет она.
Это касается доллара США и евро.
Остальные валюты, которые сейчас представлены на Мосбирже — китайский юань, дирхам ОАЭ, казахстанский тенге, — для иностранных поездок не представляют особенного интереса за исключением случаев туризма именно в эти государства, говорит финансист.
Такую валюту в виде наличных денег, по словам Гондусовой, хранить не имеет смысла, поскольку их курсы достаточно волатильны. На биржевом рынке они используются, в основном, как спекулятивные инструменты.
У россиян есть многолетний лимит доверия к доллару США. По мнению эксперта, чтобы аналогичные условия сложились для других валют, нужно время.
Как подчеркивает Анна Гондусова, регулирование курса сейчас находится «строго в руках государства», а значит, в ближайшее время любые резкие движения крайне маловероятны.
Елена Рогачева
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