NASDAQ уведомила QIWI о делистинге акций компании с биржи

На Московской бирже сейчас торгуются расписки QIWI PLC — международной структуры, которая де-факто уже не владеет российским бизнесом QIWI, включая подпавший под отзыв лицензии банк. Мосбиржа с 29 января перевела расписки QIWI с первого в третий уровень листинга в связи с появлением информации о продаже российского бизнеса. C 27 февраля 2024 года Московская биржа исключила депозитарные расписки QIWI PLC из состава 11 бенчмарков, в том числе индексов Мосбиржи и РТС.