NASDAQ уведомила QIWI о делистинге акций компании с биржи

QIWI получила уведомление NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акций (ADS) с биржи в США. В сообщении QIWI говорится, что компания рассматривает возможность подать апелляцию.
Как следует из уведомления NASDAQ, биржа ссылается на правило листинга 5101. По нему площадка вправе проводить делистинг ценных бумаг компании на основании любого события, условия или обстоятельства, которое делает листинг ценных бумаг на NASDAQ нецелесообразным. Биржа может исключить бумаги из списков даже если они соответствуют всем перечисленным критериям для первоначального или дальнейшего листинга.
В свою очередь QIWI заявила, что компания оценивает влияние делистинга NASDAQ на ее вторичный листинг на Московской бирже, «обдумывает дальнейшие шаги и надлежащим образом объявит о принятых решениях в свое время».
Торги российскими акциями на бирже NASDAQ были приостановлены с 28 февраля прошлого года. В марте 2023 года NASDAQ сообщила о решении провести делистинг бумаг российских компаний, включая QIWI, однако компания обжаловала это решение.
ЦБ 21 февраля сообщил об отзыве у QIWI Банка лицензии на осуществление банковских операций. Причиной такого решения регулятор назвал нарушение банковского законодательства и проведение высокорисковых операций. Новость об отзыве лицензии привела к обвалу депозитарных расписок QIWI на Мосбирже на торгах 21 февраля, из-за чего площадка дважды проводила дискретный аукцион. В ходе торгов расписки QIWI дешевели в два раза.
В конце января QIWI объявила о закрытии сделки по продаже своих российских активов, куда входит в том числе QIWI Банк. После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планировала выкупить с NASDAQ в общей сложности до 10% своих акций. Однако акционеры не одобрили программу обратного выкупа бумаг компании.
На Московской бирже сейчас торгуются расписки QIWI PLC — международной структуры, которая де-факто уже не владеет российским бизнесом QIWI, включая подпавший под отзыв лицензии банк. Мосбиржа с 29 января перевела расписки QIWI с первого в третий уровень листинга в связи с появлением информации о продаже российского бизнеса. C 27 февраля 2024 года Московская биржа исключила депозитарные расписки QIWI PLC из состава 11 бенчмарков, в том числе индексов Мосбиржи и РТС.