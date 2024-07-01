Morgan Stanley вслед за другими банками повысит лимит бонусов в Великобритании

Великобритания отменила ограничения на размер бонусов для работников банков в октябре прошлого года. Эти ограничения были введены в 2014-м, после финансового кризиса. Тогда власти ЕС, куда на тот момент входила и Великобритания, решили ограничить размер бонусов: они не должны были превышать базовую зарплату более чем вдвое. В мае Goldman Sachs заявил, что теперь бонусы его сотрудников могут превышать размер базовой зарплаты в 25 раз, в июне о повышении объявил JPMorgan — в его случае бонусы могут превышать зарплату в 10 раз. Как пишет Financial Times, другие американские и британские банки, работающие в Великобритании, также собираются повысить лимит на бонусы — в частности, по данным издания, Citigroup уже находится в процессе получения соответствующего одобрения регулятора.