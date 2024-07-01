Каким будет курс рубля 2 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал неделю умеренным ростом. Покупкам способствовало ослабление рубля. Кроме того, спросом пользовались тяжеловесные акции «Газпрома». Руководство компании подтвердило, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 г.
Внешний фон был в целом позитивным. Нефть Brent сохранила ценовые рубежи выше $85. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая (от Caixin) за июнь оказался выше прогнозных 51,5 п. Аналогичный показатель по еврозоне также превзошёл ожидания, а вот в США промышленный PMI в США не дотянул до консенсус-прогноза, хотя и остался в зоне роста (выше 50 п.).
Во вторник инвесторы обратят внимание на выступления глав ЕЦБ и ФРС, а также на предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны и число открытых вакансий на рынке труда Штатов (JOLTS) за май. Московская завтра биржа опубликует объемы торгов за июнь 2024 г.
При сохранении слабости рубля и текущего уровня цен на нефть вероятно сохранение умеренной восходящей динамики. Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 июля— 3100−3200 п.
Биржевой юань приблизился к 12 рублям, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) вышел за 87. Банк России повысил курс доллара на 2 июля до 87,3 ₽, юаня — до 11,8 ₽ Налоговый период остался позади — с рынка ушли дополнительные объемы продаваемой валюты. Дополнительно этому способствуют смягчение требований к возврату экспортной выручки и сокращение валютных интервенций ЦБ с 1 июля. Вместе с тем, проблемы с трансграничными расчетами, очевидно, сохраняются, цены на нефть держатся на комфортном уровне, а ставки в экономике — высокие. Существенного ослабления рубля не ждем. Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на вторник — 11,6,12,2, по курсу рубля к доллару — 86−88.
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