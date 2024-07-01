Каким будет курс рубля 2 июля 2024: прогноз эксперта

Биржевой юань приблизился к 12 рублям, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) вышел за 87. Банк России повысил курс доллара на 2 июля до 87,3 ₽, юаня — до 11,8 ₽ Налоговый период остался позади — с рынка ушли дополнительные объемы продаваемой валюты. Дополнительно этому способствуют смягчение требований к возврату экспортной выручки и сокращение валютных интервенций ЦБ с 1 июля. Вместе с тем, проблемы с трансграничными расчетами, очевидно, сохраняются, цены на нефть держатся на комфортном уровне, а ставки в экономике — высокие. Существенного ослабления рубля не ждем. Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на вторник — 11,6,12,2, по курсу рубля к доллару — 86−88.