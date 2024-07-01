Как изменится размер госпошлин с 2025 года

В частности, размер пошлины за госрегистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости и подлежащих госрегистрации сделок с объектом недвижимости предлагается привязать к кадастровой стоимости объекта недвижимости.
«Так, для физических лиц пошлина в размере 2000 рублей сохраняется только в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не превышает 20 миллионов рублей. При превышении этого порога размер госпошлины составляет 0,01 процента цены сделки, но не менее 0,01 процента кадастровой стоимости на дату обращения за совершением юридически значимого действия и не более 500 000 рублей», — разъяснила эксперт.
По данным СМИ, в рамках подготовки предложений ко второму чтению законопроекта Минфин предложил увеличить также пошлину за расторжение брака с 650 до 5000 ₽, за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о выдаче имени — с 1600 до 5000 ₽, за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей — с 1300 ₽ до 2000 ₽.
Также предполагается поднять пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, с 35 тысяч до 400 тысяч рублей, а за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях — с 16 тысяч до 50 тысяч рублей.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 4 июля. «Окончательно же понятно, какие изменения вступят в силу с 2025 года, станет, когда законопроект пройдет рассмотрение в Госдуме, Совете Федерации и будет подписан и обнародован президентом», — рассказала Елена Килинкарова.
Елена Рогачева