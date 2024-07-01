Как изменится размер госпошлин с 2025 года

«Так, для физических лиц пошлина в размере 2000 рублей сохраняется только в отношении объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого не превышает 20 миллионов рублей. При превышении этого порога размер госпошлины составляет 0,01 процента цены сделки, но не менее 0,01 процента кадастровой стоимости на дату обращения за совершением юридически значимого действия и не более 500 000 рублей», — разъяснила эксперт.