Индекс МосБиржи будут поддерживать дивидендные ожидания

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил около 0,1%, испытывая неуверенность недалеко от сопротивления 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которого можно ждать движения в район 3260 пунктов. Долларовый РТС потерял около 0,8%, отступив от сопротивления 1175 пунктов, но в целом чувствует себя достаточно уверенно, стремясь к максимумам с июня и конца мая.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов упал на 1,8%, достигнув 11,73 ₽. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,74 ₽ и 92,41 ₽ соответственно.
В конце июля рынок ждет очередного заседания ЦБ РФ, на котором вероятно еще одно повышение процентной ставки с текущих 16%.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение на фоне улучшения внешних настроений, а также ожиданий закрытия дивидендных реестров по привлекательным историям позже в июле. Так, в понедельник с доходностью около 10% последний день можно будет купить привилегированные акции Россетей Ленэнерго. Дивидендные реестры по ходу недели также закроются по акциям Совкомбанка (доходность 6,75%) и Газпром нефти (доходность 2,8%). В июле с привлекательными дивидендами также продолжат торговаться такие эмитенты как Сургутнефтегаз, Башнефть, Сбербанк, МТС, Транснефть и Евротранс, после закрытия реестров по которым настроения могут ухудшиться перед ожидаемым ужесточением монетарной политики ЦБ РФ в конце месяца.
События дня:
- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за июнь (10.55−11.30 мск)
- предварительный индекс потребительских цен Германии за июнь (15.00 мск)
- окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США PMI за июнь (16.45 мск)
- окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за июнь (17.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
- в РФ прекращается программа массовой льготной ипотеки
- акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
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