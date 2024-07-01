Индекс МосБиржи будут поддерживать дивидендные ожидания

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение на фоне улучшения внешних настроений, а также ожиданий закрытия дивидендных реестров по привлекательным историям позже в июле. Так, в понедельник с доходностью около 10% последний день можно будет купить привилегированные акции Россетей Ленэнерго. Дивидендные реестры по ходу недели также закроются по акциям Совкомбанка (доходность 6,75%) и Газпром нефти (доходность 2,8%). В июле с привлекательными дивидендами также продолжат торговаться такие эмитенты как Сургутнефтегаз, Башнефть, Сбербанк, МТС, Транснефть и Евротранс, после закрытия реестров по которым настроения могут ухудшиться перед ожидаемым ужесточением монетарной политики ЦБ РФ в конце месяца.