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Главные события финансовых рынков 1 — 7 июля

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Источник: Freepik

Макроэкономика

1 июля будут опубликованы данные об оценках деловой активности в производственном секторе в ряде стран за июнь.

Консенсус-прогноз по индексу в США — 49,0 (+0,62% от прошлого месяца), Еврозоны — 45,6 (-3,6% от значения прошлого месяца), Германии — 43,4 (-4,4%), Индии — 58,5 (+1,7%).

В России

3 июля Росстат опубликует данные по недельной и годовой инфляции, которые являются важным ориентиром для Банка России при принятия решения по ключевой ставке.

4 июля Банк России раскроет данные по международным резервам РФ: традиционно увеличение показателя укрепляет позиции национальной валюты.

Нефть

2 июля выйдет отчет Американского института нефти по запасам нефти в США. Затем данные раскроет Управление энергетической информации США.

5 июля ожидаются данные по количеству буровых нефтяных вышек Baker Hughes.

Прогноз цены на баррель Brent на эту неделю — $83-$88.

Рубль

Трудности с внешними платежами из-за опасений зарубежных банков укрепляют рубль. Для нивелирования этого эффекта Банк России сократил объем операций, а меры по возврату экспортной выручки были смягчены.

Ожидается повышенная волатильность в течение недели в коридоре 82−90 рублей за доллар США.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».