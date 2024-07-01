ЕК обвинила корпорацию Meta в нарушениях цифрового законодательства ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия предупредила корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской) о нарушениях европейского цифрового законодательства, поскольку эта компания принуждает пользователей оформить платную подписку, которая освобождает от рекламы в Instagram и Facebook (запрещены в РФ), а в случае отказа — вынуждает давать согласие на сбор большого объема персональных данных. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.