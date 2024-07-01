ЕК обвинила корпорацию Meta в нарушениях цифрового законодательства ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия предупредила корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской) о нарушениях европейского цифрового законодательства, поскольку эта компания принуждает пользователей оформить платную подписку, которая освобождает от рекламы в Instagram и Facebook (запрещены в РФ), а в случае отказа — вынуждает давать согласие на сбор большого объема персональных данных. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Еврокомиссия отметила, что практика Meta «плати или соглашайся» (pay or consent) «нарушает Акт о цифровых услугах ЕС, не предоставляя европейским пользователям альтернативных вариантов использования своих сервисов». Еврокомиссия также считает, что корпорация собирает чрезмерный объем персональных данных под предлогом подбора персонализированной рекламы для пользователей без подписки.
В случае, если компания не найдет бизнес-решения, которое бы сняло претензии Еврокомиссии, она может получить штраф в объеме до 20% ее оборота в мировом масштабе.