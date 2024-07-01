«Догнать стандарты»: сколько долгов выдержат российские банки

Тем не менее, по мнению Татьяны Белянчиковой, резких шагов в ту или иную сторону ожидать от регулятора пока не приходится, а банки в условиях высоких ставок получают дополнительную маржу и не всегда готовы уменьшить свои риск-аппетиты. Поэтому высока вероятность, что нынешняя тенденция в отсутствие внешних и внутренних шоков сохранится на ближайшие месяцы и даже на пару лет. Банки в это время будут создавать за счет дополнительной прибыли подушку безопасности. А заемщики будут брать деньги: корпорации — будучи уверенными, что никто не потребует с них резкого погашения задолженности, а физлица — в условиях повышения зарплат во многих отраслях и для отдельных специальностей в надежде, что они справятся с долгом.