«Догнать стандарты»: сколько долгов выдержат российские банки

ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7−12%, следует из аналитического обзора (.pdf) регулятора по банковскому сектору. Кредитные организации в мае увеличили корпоративный кредитный портфель на 1,7% или на 1,3 триллиона рублей после прироста на 1,9% в апреле и на 1,8% в марте.
«Компании продолжают активно инвестировать даже в условиях сохранения жестких денежно-кредитных условий (ДКУ). Это объясняется значительным объемом госзаказов, а также высокой прибылью компаний из большинства секторов, что делает их менее чувствительными к росту ставок и позволяет обслуживать кредиты», — отметили в ЦБ.
Прирост розничного кредитного портфеля в мае ускорился до двух процентов с 1,6% в апреле и 1,7% в марте. С начала года прирост составил уже почти восемь процентов, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. «В целом значительный рост кредитования в последние месяцы связан с ростом доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность», — пояснили в регуляторе. По мнению ЦБ, частично это может быть связано с сезонными тратами на отпуск.
Вместе с ростом кредитования постепенно растет и стоимость кредитов — и корпоративных, и розничных, рассказала к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова:
Старые кредиты гасятся, а новые выдаются по более высоким, чем год назад, ставкам. И это несмотря на различные программы лояльности в отношении корпораций и регуляторные надбавки, вводимые регулятором по необеспеченному розничному кредитованию.
Вопреки ЦБ
Кредитование растет вопреки усилиями Банка России. В прошлом году регулятор повысил постепенно ключевую ставку в два раза с 7,5% до 16%, чтобы охладить потребительские расходы и выдачу кредитов. Так ЦБ намеревался снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента. Но показатель по-прежнему примерно в два раза превышает цель. Перегрев экономики России в первом квартале 2024 года не уменьшился, заявила в июне глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам решения о сохранении ключевой ставки в размере 16%. Растут зарплаты, в ряде отраслей не хватает кадров.
«ВВП в первом квартале увеличился на 5,4% год к году, а годовые темпы роста номинальных зарплат в марте превысили 20%», — подчеркнула она.
По мнению к.э.н., доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, при прочих равных условиях высокая ставка способна замедлить рост кредитования, хотя процесс может все равно продолжиться. «Сегодня рост потребительского кредитования в 7−12% показывает, что при данной ставке есть потенциал для такой тенденции», — отметил он.
Однако, чтобы не задушить инвестиции, без которых не может расти экономика, ставка не должна быть избыточно высокой, считает эксперт. Высокая ключевая ставка с одной стороны стимулирует клиента банка на размещение средств на срочные депозиты под более высокий процент, но вместе с тем уменьшает количество денежных средств в обороте и повышает стоимость кредитов, замедляя возврат денег обратно в процесс воспроизводства. В марте 2022 года ЦБ почти на месяц поднял ключевую ставку до 20% и кредитование в стране фактически остановилось. Благодаря этим мерам регулятор останавливал панику инвесторов, когда на кредиты скупалась валюта и рубль падал.
Кредитная пирамида
Сумма кредитов на руках у населения с начала года к 1 мая, согласно статистике ЦБ, выросла на 4,6%, с 33,161 триллиона до 34,698 триллиона рублей. А сумма кредитов на балансе компаний, малого и среднего бизнеса выросла на пять процентов — с 64,812 триллиона до 68,142 триллиона рублей. Суммарно долговая нагрузка на предприятия, бизнес и население превышает 102 триллиона рублей или 60% от размера экономики страны. Объем ВВП России за 2023 год составил 171 триллион рублей.
По мнению руководителя центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк» Сергея Витковского, корпоративные заемщики при любых условиях заинтересованы в кредитном финансировании, поскольку бизнесу необходимы средства как для ведения текущей операционной деятельности, так и для инвестирования в будущее развитие (это и расширение бизнеса, и приобретение оборудования, и увеличение фонда оплаты труда
Инвесторов и меры господдержки (например, гранты, субсидии, льготные кредиты) не могут полностью заменить привычный рыночный механизм финансирования бизнеса через кредитование банками, тем более что часто поднимается вопрос о пересмотре условий льготного кредитования. «По этой причине, несмотря на взлет ставок по кредитным продуктам вслед за ключевой ставкой Банка России, бизнес как занимал средства, так и продолжит занимать», — считает Витковский.
«С точки зрения макроэкономической модели кредитование физических лиц является одним из действенных способов поддержания платежеспособного спроса во многих сегментах рынка», — пояснил Андрей Гиринский.
Сейчас корпорации в условиях санкций, когда зарубежные займы недоступны, занимают на внутреннем рынке даже по высоким ставкам. «Несмотря на общую экономическую ситуацию банки уверены, что крупнейшие, системообразующие компании в любом случае получат поддержку государства», — пояснила Татьяна Белянчикова щедрость банков на кредиты. «Выражение “too big to fail” (слишком большой, чтобы упасть), обычно используемое именно для банковского сектора, в сегодняшних реалиях все чаще используется и в отношении крупнейших корпораций. Видимо, пока в этом секторе рост продолжится — так же, как и в рознице», — добавила она.
При этом программы льготного кредитования отдельных категорий граждан, прежде всего по ипотеке, продлеваются ежегодно, и одномоментно остановить данный подход означало бы, скорее всего, повышение в определенной степени рисков невозвратов со стороны льготников, считает эксперт.
По мнению доцента кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрея Столярова, высокая процентная ставка не может сразу остановить потребительское и ипотечное кредитование. Во-первых, существует определенный лаг примерно в один год для изменения поведения розничных заемщиков, и влияние высоких ставок, которые начали расти в конце августа, в полной мере проявится этой осенью. Во-вторых, в потребительском кредитовании велика роль психологии. Его рост связан с желанием заемщиков «догнаться до общепринятых стандартов» — купить квартиру, мебель, бытовую технику, электронику, машину
Исходя из этого, мне кажется, что важен не сам по себе уровень ключевой ставки и кредитных ставок — 16%, станет 18% или 20% — это мало, что изменит в поведении домохозяйств. Важно понимание, что высокие ставки надолго. Поэтому, на мой взгляд, дело не в уровне как таковом, а в общем настрое и желании банков брать на себя дополнительный риск в связи возможным невозвратом кредитов. Высокие ставки рано или поздно охладят экономику.
Запас прочности еще не иссяк
Тем не менее, по мнению Татьяны Белянчиковой, резких шагов в ту или иную сторону ожидать от регулятора пока не приходится, а банки в условиях высоких ставок получают дополнительную маржу и не всегда готовы уменьшить свои риск-аппетиты. Поэтому высока вероятность, что нынешняя тенденция в отсутствие внешних и внутренних шоков сохранится на ближайшие месяцы и даже на пару лет. Банки в это время будут создавать за счет дополнительной прибыли подушку безопасности. А заемщики будут брать деньги: корпорации — будучи уверенными, что никто не потребует с них резкого погашения задолженности, а физлица — в условиях повышения зарплат во многих отраслях и для отдельных специальностей в надежде, что они справятся с долгом.
«Представляется, что определенный буфер для безболезненного роста закредитованности еще есть. В то же время полезным для экономики было бы более быстрое реагирование со стороны регулятора и законодателей на происходящее», — считает Белянчикова.
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