Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $28,7 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $5,76 млрд, его состояние составило $24,6 млрд. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб компаний.