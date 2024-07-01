Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $28,7 млрд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $28,749 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $5,76 млрд, его состояние составило $24,6 млрд. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб компаний.
Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на $4,71 млрд, до $25,6 млрд. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка.
В то же время основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $3,54 млрд, его состояние увеличилось до $28,2 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка).
Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $2,85 млрд, до $11,3 млрд (стоимость основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и показателей рынка).
Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.