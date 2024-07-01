Bloomberg: Минюст США предложил Boeing сделку о признании вины

Речь идет об авиакатастрофах, произошедших в октябре 2018-го и марте 2019 года. В 2018-м Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В 2019-м Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя семь минут после взлета. Погибли все находившиеся на его борту 157 человек. В обоих случаях пилоты заявляли о проблемах в управлении полетом.