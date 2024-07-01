Bloomberg: Минюст США предложил Boeing сделку о признании вины

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Информацию о сделке пока не комментировали ни Министерство юстиции, ни представители компании.
Речь идет об авиакатастрофах, произошедших в октябре 2018-го и марте 2019 года. В 2018-м Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В 2019-м Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя семь минут после взлета. Погибли все находившиеся на его борту 157 человек. В обоих случаях пилоты заявляли о проблемах в управлении полетом.
Согласно публикации, департамент сообщит Boeing, что компании придется заплатить дополнительный штраф в $243,6 млн кроме уже выплаченных $243,6 млн по соглашению об отсрочке судебного преследования за 2021 год. По словам двух источников, общая сумма штрафа превысит $500 млн. Кроме того, компании придётся назначить корпоративного наблюдателя на три года.
Адвокат родственников жертв авиакатастроф Пол Кассел назвал предложение американского Минюста «полюбовной сделкой о признании вины». «Соглашение никоим образом не признает, что в результате преступления Boeing погибли 346 человек», — сказал он. Он отметил, что семьи жертв будут возражать против такого предложения.
После авиакатастрофы в 2019 году Федеральное управление гражданской авиации США приостановило полеты самолётов Boeing 737 Max. Позднее компания Boeing и вовсе прекратила производство этих самолетов. Но после устранения недостатков в конце 2020 года полеты снова были разрешены. Убытки компании за время простоя составили не менее $18 млрд.
В ходе недавних сенатских слушаний глава Boeing Дэвид Калхун дал показания в связи с катастрофами и другими проблемами в корпорации. Он извинился перед семьями погибших и признал серьезные расчеты в работе компании. Акции Boeing подешевели почти на 2% после выступления главы компании в Сенате.