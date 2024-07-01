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Bloomberg: Минюст США предложил Boeing сделку о признании вины

Министерство юстиции США может предъявить корпорации Boeing обвинение в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух катастроф Boeing 737 Max.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Информацию о сделке пока не комментировали ни Министерство юстиции, ни представители компании.

По данным агентства, компании до конца недели необходимо решить, признает ли она себя виновной по выдвинутому обвинению. Об этом Минюст США заявило во время встречи с семьями жертв двух смертельных катастроф самолетов Boeing 737 Max и их адвокатами в воскресенье, 30 июня.

Речь идет об авиакатастрофах, произошедших в октябре 2018-го и марте 2019 года. В 2018-м Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В 2019-м Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя семь минут после взлета. Погибли все находившиеся на его борту 157 человек. В обоих случаях пилоты заявляли о проблемах в управлении полетом.

Согласно публикации, департамент сообщит Boeing, что компании придется заплатить дополнительный штраф в $243,6 млн кроме уже выплаченных $243,6 млн по соглашению об отсрочке судебного преследования за 2021 год. По словам двух источников, общая сумма штрафа превысит $500 млн. Кроме того, компании придётся назначить корпоративного наблюдателя на три года.

Адвокат родственников жертв авиакатастроф Пол Кассел назвал предложение американского Минюста «полюбовной сделкой о признании вины». «Соглашение никоим образом не признает, что в результате преступления Boeing погибли 346 человек», — сказал он. Он отметил, что семьи жертв будут возражать против такого предложения.

После авиакатастрофы в 2019 году Федеральное управление гражданской авиации США приостановило полеты самолётов Boeing 737 Max. Позднее компания Boeing и вовсе прекратила производство этих самолетов. Но после устранения недостатков в конце 2020 года полеты снова были разрешены. Убытки компании за время простоя составили не менее $18 млрд.

В ходе недавних сенатских слушаний глава Boeing Дэвид Калхун дал показания в связи с катастрофами и другими проблемами в корпорации. Он извинился перед семьями погибших и признал серьезные расчеты в работе компании. Акции Boeing подешевели почти на 2% после выступления главы компании в Сенате.