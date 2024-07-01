Акции липецкой фабрики Roshen Порошенко переданы в доход РФ

Об исполнении решения по передаче акций в доход России сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов «РИА Новости». По его словам, также приставы исполнили решение по передаче государству акций ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Как утверждается, эти компании годами финансировали Вооруженные силы Украины.