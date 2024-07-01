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Акции липецкой фабрики Roshen Порошенко переданы в доход РФ

Приставы передали в доход государства акции АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”». Корпорация Roshen принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: AP 2023

Об исполнении решения по передаче акций в доход России сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов «РИА Новости». По его словам, также приставы исполнили решение по передаче государству акций ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Как утверждается, эти компании годами финансировали Вооруженные силы Украины.

Октябрьский райсуд Липецка по административному иску Генпрокуратуры в феврале признал экстремистами Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. Липецкая фабрика была конфискована. По версии надзора, владельцы предприятия активно финансируют и снабжают ВСУ и поддерживают антироссийскую политику властей Украины.