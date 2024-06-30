Зачем Китаю уголь летом

Отмечается, что власти Китая стремятся снизить риски угольного дефицита, перспектива которого который за последние годы успел негативно повлиял на экономику страны.
За первые пять месяцев текущего года Китай накопил 162 миллиона тонн угля, это 8,5% от потребления страны за январь-май включительно. Предложение угля выросло на 0,6%, в то время как спрос упал на 2,5%, что привело к изменению баланса на рынке.
В порту Циньхуандао за последний месяц цены на уголь снизились до 863 юаней за тонну (примерно 119 долларов США). Внутреннее производство угля сократилось по сравнению с прошлым годом, однако импорт достиг рекордного уровня, а запасы поднялись до исторически максимальных значений.
По прогнозам аналитических компаний, в ближайшие месяцы будет сложно продать накопленные запасы угля: цены на уголь могут вернуться к уровню выше 875 юаней за тонну уже в следующем месяце, поскольку коммунальные предприятия будут активно использовать свои резервы.
Производители в Шаньси, ведущей провинции-производителе угля, готовится увеличить добычу, что позволит национальному производству приблизиться к рекордным уровням прошлого года. Кроме того, погода также играет свою роль. Производство гидроэлектроэнергии, которая является основным источником чистой энергии в Китае, выросло на 15%, опередив темпы роста тепловых электростанций, использующих уголь.
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Виктория Воропаева.