Россиянам рассказали, как правильно наследуется бизнес

Эксперт разбирает варианты наследования бизнеса на примере самой распространенной формы ведения деятельности — общество с ограниченной ответственностью.
По общему правилу наследнику переходит доля в уставном капитале общества. В таком случае наследник приобретает права участника ООО.
«Зачастую наследники не участвуют в деятельности общества при жизни наследодателя и не знакомы со всеми нюансами управления и операционной деятельности. В связи с этим передача доли незаинтересованному наследнику может привести к банкротству компании или прекращению деятельности», — предупреждает адвокат.
Поэтому уставы некоторых обществ содержат определенные ограничения, направленные на возможность наследников приобретать право участия.
Например, уставом может предусмотрено, что доля может переходить наследнику только с согласия других участников общества или устав может содержать безусловный запрет на переход доли при наследовании. Тогда реализуется механизм выплаты наследнику действительной стоимости доли.
Однако действительная стоимость доли привязана к стоимости чистых активов общества, которые в свою очередь основаны на данных бухгалтерского учета, стоимость активов зачастую значительно отличается от реальной рыночной стоимости активов организации.
«Таким образом права наследника при получении денежных средств могут быть значительно нарушены, что является причиной возникновения судебных тяжб», — говорит Овцынова.
В случае с акционерными обществами порядок наследования не зависит от типа общества — публичное или непубличное.
Наследники автоматически наследуют акции умершего акционера со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями вне зависимости от положений устава и согласия других акционеров.
Проблемы здесь, по словам юриста, возникают при наследовании акций несколькими наследниками, так как может быть применен механизм конвертации акций с одновременным уменьшением их номинальной стоимости.
Таким образом, наследование бизнес-активов может порождать споры с другими наследниками или сособственниками бизнеса, что парализует деятельность бизнеса на многие месяцы и даже годы.
В связи с этим наследодателю рекомендуется заранее разработать концепцию наследственного планирования с использованием эффективных механизмов передачи активов будущим поколениям.
По словам адвоката, самым распространенным инструментом передачи бизнеса по наследству остается завещание.
При составлении завещания важно предусмотреть возможность назначения исполнителя завещания (душеприказчика) и доверительное управление имуществом, что позволяет не приостанавливать деятельность бизнеса на период оформления наследственных прав и не допустить его прекращения. Также рекомендуется включить в завещание возможность подназначения как для наследником, так и для доверительного управляющего.
Впрочем, есть и альтернативные способы сохранения бизнеса. К новым инструментам наследственного планирования относятся совместное завещание, наследственный договор, личный фонд и наследственный фонд.
Совместное завещание адвокат рекомендует использовать наследодателям, которые состоят в браке, при отсутствии разногласий супругов, особенно, если бизнес является семейным или создан в браке.
Этот вид завещания может являться аналогом брачного договора в целях разрешения вопросов наследственного планирования и позволяет не допустить дробления бизнес-актива.
Наследственный договор позволяет наследодателю и наследникам заранее договориться об условиях наследования, определить последствия в зависимости от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств. «Заключение наследственного договора при жизни наследодателя существенно снижает риск его оспаривания, поскольку наследники самостоятельно участвуют в закреплении воли потенциального наследодателя и подписываются под условиями договора», — объясняет адвокат.
Личный фонд является новым, но достаточно популярным инструментом наследственного планирования бизнес-активов. Он.
создается при жизни собственником активов для управления его имуществом, переданным фонду, и может продолжать свою деятельность после смерти учредителя.
Такой подход позволяет разработать грамотную структуру функционирования фонда еще при жизни наследодателя, организовать содержание семьи на случай форс-мажора и сохранить непрерывность управления бизнесом на период вступления в наследство.
Наследственный фонд в отличие от личного фонда, создается только после наступления наследственного события, что является серьезным недостатком этого инструмента, так как не позволяет проверить условия и порядок управления бизнесом при жизни наследодателя, в том числе оценить эффективность распределения имущества между наследниками.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева