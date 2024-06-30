Россиянам рассказали, как правильно наследуется бизнес

При составлении завещания важно предусмотреть возможность назначения исполнителя завещания (душеприказчика) и доверительное управление имуществом, что позволяет не приостанавливать деятельность бизнеса на период оформления наследственных прав и не допустить его прекращения. Также рекомендуется включить в завещание возможность подназначения как для наследником, так и для доверительного управляющего.