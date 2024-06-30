Китай ужесточает контроль за добычей редкоземельных металлов и за торговлей ими

В соответствии с новым мерами, которые начнут действовать 1 октября, Госсовет КНР создаст единую информационную систему, в которую будут вноситься данные о добыче, переработке всех редкоземельных металлов в КНР и о торговле ими. Предприятия же, занятые в отрасли, будут обязаны вносить данные о движении продукции на всех этапах в эту систему.