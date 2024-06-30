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Китай ужесточает контроль за добычей редкоземельных металлов и за торговлей ими

Вчера Государственный совет КНР выпустил новый список мер, направленных на ужесточение контроля за добычей редкоземельных металлов и торговлей ими. Сообщается, что новые меры приняты в интересах национальной безопасности и направлены на обеспечение китайской промышленности сырьем, необходимым для производства самой разной продукции — от бытовой электроники до вооружения.

Источник: Reuters

В принятых вчера положениях объявлено, что редкоземельные металлы — перечислены все 17 элементов — принадлежат государству, а правительство будет осуществлять надзор за развитием индустрии добычи и переработки этого сырья.

В настоящее время Китай является мировым лидером по добыче и редкоземельных металлов и торговле ими, на него приходится более 90% всего мирового производства.

В соответствии с новым мерами, которые начнут действовать 1 октября, Госсовет КНР создаст единую информационную систему, в которую будут вноситься данные о добыче, переработке всех редкоземельных металлов в КНР и о торговле ими. Предприятия же, занятые в отрасли, будут обязаны вносить данные о движении продукции на всех этапах в эту систему.