Эксперт раскрыл, в чем подвох отпуска за свой счет

«Прежде всего, неоплачиваемый отпуск не учитывается при расчете стажа работы, который может повлиять на размер будущих выплат, таких, как пособие по безработице или пенсии», — поясняет юрист.
Также важно понимать, что длительный отпуск за свой счет может повлиять на карьерный рост и профессиональные навыки сотрудника. Ведь возвращение на работу после длительного перерыва часто сопряжено с необходимостью восстановления «профессиональной формы».
К тому же, работодатель не обязан соглашаться на предоставление неоплачиваемого отпуска, если это негативно скажется на деятельности организации.
В таком случае, по словам Марии Яковлевой, отказ должен быть мотивирован и обоснован с точки зрения бизнес-процессов компании.
Если компромисс не удастся найти, это наверняка повлечет за собой негативные последствия для дальнейшего продвижения работника по карьерной лестнице, предупреждает она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева