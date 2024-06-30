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Эксперт раскрыл, в чем подвох отпуска за свой счет

Отпуск за свой счет, он же неоплачиваемый отпуск, является законным правом работника, но имеет ряд подводных камней, о которых следует знать заранее. Об этом Финансам Mail.ru рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Источник: Reuters

«Прежде всего, неоплачиваемый отпуск не учитывается при расчете стажа работы, который может повлиять на размер будущих выплат, таких, как пособие по безработице или пенсии», — поясняет юрист.

Также важно понимать, что длительный отпуск за свой счет может повлиять на карьерный рост и профессиональные навыки сотрудника. Ведь возвращение на работу после длительного перерыва часто сопряжено с необходимостью восстановления «профессиональной формы».

К тому же, работодатель не обязан соглашаться на предоставление неоплачиваемого отпуска, если это негативно скажется на деятельности организации.

В таком случае, по словам Марии Яковлевой, отказ должен быть мотивирован и обоснован с точки зрения бизнес-процессов компании.

Если компромисс не удастся найти, это наверняка повлечет за собой негативные последствия для дальнейшего продвижения работника по карьерной лестнице, предупреждает она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева