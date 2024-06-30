Эксперт назвал топ-5 стран с самым дешевым бензином

«Сильнее всего на ценообразование в этом сегменте экономики влияет летний период отпусков, когда люди больше расходуют бензина для дальних поездок в места отдыха, и налоговая политика государства, так называемый механизм демпфера — когда государство компенсирует продавцам топлива денежные средства, вследствие продажи бензина на внутреннем рынке, а не на экспорт при благоприятных ценах», — отмечает Вавилов.