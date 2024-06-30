Эксперт назвал топ-5 стран с самым дешевым бензином

И это, по его словам, неудивительно: в Венесуэле сосредоточена примерно пятая часть общемировых запасов нефти. Следовательно, на экспорте нефти и нефтепродуктов и держится экономики Венесуэлы.
Однако массовая продажа за рубеж нефтепродуктов создаёт, как отмечает эксперт, топливный дефицит внутри страны. Так что, бензин в Венесуэле хоть и дешёвый, но не слишком доступный. Продажа топлива строго лимитирована — не более 120 литров на одного жителяв месяц.
«Если же топлива требуется сверх лимита, то покупателям придется платить уже экспортную цену — почти 40 рублей за литр», — рассказывает экономист.
Далее по списку стран с самым дешевым бензином в пересчете на валюту РФ идут:
Иран — примерно 6 рублей за литр,
Ангола — примерно 20 рублей за литр,
Алжир — примерно 26 рублей за литр,
и Кувейт — примерно 28 рублей за литр.
Российская Федерация в этом перечне стран с самым дешевым бензином находится в третьем десятке. Ценовой разброс литра бензина АИ-95 на текущий момент составляет в различных регионах России от 57 до 61 рубля.
«Сильнее всего на ценообразование в этом сегменте экономики влияет летний период отпусков, когда люди больше расходуют бензина для дальних поездок в места отдыха, и налоговая политика государства, так называемый механизм демпфера — когда государство компенсирует продавцам топлива денежные средства, вследствие продажи бензина на внутреннем рынке, а не на экспорт при благоприятных ценах», — отмечает Вавилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева