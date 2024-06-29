РФ сообщила о работе над возможностью использования карт российских банков в Танзании

«С увеличением числа туристов из России будет расти и необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты на территории Танзании. Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании», — сказал дипломат.