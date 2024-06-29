Правительство продлит разрешение на экспорт бензина

Сторонники запрета на экспорт аргументировали позицию «возможностью локальных всплесков цен». Однако все же «было принято решение продлить возможность экспорта, но только на месяц». Официальное постановление правительства ожидается в субботу, 29 июня. Вместе с тем эмбарго на поставки в августе пока сохраняется.