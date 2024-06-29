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Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля. Постановление опубликовано на портале правовых актов.

Источник: Reuters

«Предпринятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому Правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина ещё на месяц начиная с 1 июля», — приводит слова министра энергетики Сергея Цивилева пресс-служба Минэнерго.

По словам Сергея Цивилева, на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив. Спрос на них полностью обеспечен предложением.

С 1 марта в России действовал запрет на экспорт бензина сроком на полгода. В мае правительство приняло решение снять запрет на период до 30 мая. Минэнерго сообщало, что временная отмена ограничений позволит отдельным НПЗ увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов.