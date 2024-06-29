Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

«Предпринятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому Правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина ещё на месяц начиная с 1 июля», — приводит слова министра энергетики Сергея Цивилева пресс-служба Минэнерго.
По словам Сергея Цивилева, на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив. Спрос на них полностью обеспечен предложением.
С 1 марта в России действовал запрет на экспорт бензина сроком на полгода. В мае правительство приняло решение снять запрет на период до 30 мая. Минэнерго сообщало, что временная отмена ограничений позволит отдельным НПЗ увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов.