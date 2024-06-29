Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

С 1 марта в России действовал запрет на экспорт бензина сроком на полгода. В мае правительство приняло решение снять запрет на период до 30 мая. Минэнерго сообщало, что временная отмена ограничений позволит отдельным НПЗ увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов.