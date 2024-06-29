Названы пять самых дефицитных профессий, не требующих высшего образования

Но, если средняя заработная плата у представителя call-центра не высока (в среднем 38 т.р.), то у курьеров она вполне конкурентная (около 70 т.р., а в некоторых ритейлах до 117 т.р. (по данным hh.ru на конец 2023 года), учитывая, что для овладения данной профессией обучение не требуется вовсе.