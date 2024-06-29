Мосбиржи мало: инвесторы ищут возможности в Китае

По ее оценке, наблюдается отставание китайского фондового рынка от мирового. С начала года индекс MSCI World прибавил около 10%. И это произошло по ряду причин. В начале года экономика КНР росла быстрее, чем ожидалось. Фактором давления стала ситуация в сфере недвижимости. На этот сегмент приходится около 30% экономической активности в Китае. В мае в Китае представили пакет мер для поддержки рынка недвижимости. Речь идет о национальной программе предоставления 300 млрд юаней займов для финансирования госпокупок непроданных домов. По мнению Оксаны Холоденко, действия регуляторов КНР, включая меры фискального и монетарного стимулирования, вербальные интервенции и прямое вмешательство способны изменить ситуацию.