Мосбиржи мало: инвесторы ищут возможности в Китае

Российские инвесторы после закрытия фондовых рынков США и ЕС продолжают искать среди других рынков альтернативу российскому или варианты диверсификаций вложений.
«Китайский рынок акций многократно больше российского, и это единственный рынок, который может создать конкуренцию американскому рынку, — рассказывает директор департамента управления активами УК “Ингосстрах-Инвестиции” Артем Майоров. — На нем обращается более 5000 акций, а капитализация превышает 13 трлн долларов. Нам можно найти любые инвестиции по вкусу от производителей одежды и еды, до компаний из сферы микроэлектроники и биотехнологий».
По его оценке, китайский рынок облигаций также второй в мире после рынка облигаций в США, и в Китае можно торговать бумагами на миллиарды юаней в один клик, и это большое преимущество для банков, которые хранят клиентские юани.
Диверсифицированная экономика всегда предполагает диверсифицированные источники для инвестиций по разным критериям, в том числе и по отраслевому, отмечает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
«Понятно, что китайский рынок не может похвастаться такой отраслевой диверсификацией, как, например, американский, но тем не менее, все равно на этом рынке есть определенные преимущества», — подчеркнул он.
«Именно они будут пользоваться большим спросом перед тем, как можно будет начать говорить о формировании спроса на инвестиции в конкретные инструменты — акции, бонды и другие», — прогнозирует он.
Китайский фондовый рынок менее зависим от геополитики, чем российский, а его индексы не ставят рекорды по несколько раз в год, как в США. Но, и на китайском рынке можно получить двузначные доходности. Например, после февральской просадки индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи к маю вырос на 20%.
Но по сравнению с началом года китайский рынок акций почти не изменился, согласно индексу Shanghai Composite, отметила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.
По ее оценке, наблюдается отставание китайского фондового рынка от мирового. С начала года индекс MSCI World прибавил около 10%. И это произошло по ряду причин. В начале года экономика КНР росла быстрее, чем ожидалось. Фактором давления стала ситуация в сфере недвижимости. На этот сегмент приходится около 30% экономической активности в Китае. В мае в Китае представили пакет мер для поддержки рынка недвижимости. Речь идет о национальной программе предоставления 300 млрд юаней займов для финансирования госпокупок непроданных домов. По мнению Оксаны Холоденко, действия регуляторов КНР, включая меры фискального и монетарного стимулирования, вербальные интервенции и прямое вмешательство способны изменить ситуацию.
Чем привлекательны китайские биржи
Китайский фондовый рынок в основном представлен двумя биржами — Шанхайской (Shanghai Stock Exchange, SSE) и Шэньчжэньской (Shenzhen Stock Exchange, SZSE). Третья китайская биржа — Гонконгская (Hong Kong Stock Exchange, HKEK) — имеет собственную законодательную базу и регулятора, поэтому многие инвесторы воспринимают ее как отдельную от Китая фондовую площадку.
По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, китайский фондовый рынок привлекателен по нескольким причинам. Во-первых, Китай остается одной из крупнейших экономик мира с мощным внутренним рынком и высокими темпами экономического роста. ВВП КНР в 2023 году увеличился на 5,2% до 126,058 трлн юаней. Во-вторых, Китай активно развивает свою высокотехнологичную индустрию, что предоставляет инвесторам доступ к перспективным технологиям и инновационным компаниям. Например, капитализация компании Pingduoduo, занимающейся электронной коммерцией, достигла 200 млрд долларов.
«Усиление государственного контроля за бигтех-гигантами, такими как Ant Group и Alibaba, в конечном итоге может стабилизировать рынок и создать более благоприятные условия для долгосрочных инвестиций», — отметил Ярослав Кабаков. По его оценке, стимулирование внутреннего потребительского спроса делает перспективными вложения в розничные компании и сектора, ориентированные на внутренний рынок. Например, китайский ритейл-гигант Suning.com показывает устойчивый рост благодаря увеличению внутреннего потребления.
Ставка на рост технологических чемпионов, таких как робототехника, «зеленая» энергетика и здравоохранение, создает широкие возможности для инвестиций в инновационные отрасли. Например, компания JinkoSolar, производитель солнечных панелей, демонстрирует значительные успехи и капитализацию более 10 млрд долларов. Демографическая ситуация в Китае, где стареющее население открывает новые ниши для компаний, ориентированных на продукты и услуги для пожилых людей, также играет важную роль. Так, рынок товаров и услуг для пожилых людей в Китае оценивается в 1,5 трлн долларов и продолжает расти.
«Увеличение внимания к экологии и здоровому образу жизни делает инвестиции в компании, занимающиеся производством экологически чистых продуктов и услуг, особенно привлекательными», — считает Ярослав Кабаков. Например, китайский рынок органических продуктов в 2023 году достиг объема 10 млрд долларов. Географическое распределение экономической активности также является важным фактором, где восток страны является экономическим локомотивом, а центральные и западные регионы демонстрируют потенциал для будущего роста. Наконец, создание новых зон свободной торговли облегчает доступ к рынку для иностранных инвесторов и стимулирует международное сотрудничество. В Китае насчитывается более 11 таких зон, которые позволяют основать компании со стопроцентным иностранным капиталом в девяти отраслевых направлениях.
«Китайский рынок остаётся привлекательным для инвесторов, несмотря на жесткую позицию местных регуляторов», — подчеркнул Ярослав Кабаков. Например, китайские технологические компании, такие как JKS и XPEV, связанные с декарбонизационным трендом, представляют значительный интерес. Инвестирование в акции китайских компаний рекомендуется на уровне 10−15% от портфеля, с диверсификацией и осторожным подходом к выбору эмитентов. «Например, Alibaba и другие крупные компании остаются перспективными объектами для инвестиций, несмотря на существующие риски», — считает эксперт.
Риски и перспективы
Китайские акции отличаются волатильностью. За последние десять лет китайский фондовый рынок трижды снижался более чем на 30%. «Тем не менее, доля китайского рынка в мировом фонде составляет около 4%, что значительно меньше, чем доля американского рынка (54%), и это открывает потенциал для роста», — отметил Ярослав Кабаков. По его мнению, вложения в Китай следует рассматривать в контексте портфельного подхода, выбирая наиболее эффективные инструменты и перспективные отрасли экономики.
Также не стоит забывать, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество активно развивается. На январь 2024 года в России работали более 8 тысяч компаний с китайским капиталом, что в три раза превышает количество немецких компаний и в десять раз — американских компаний. Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию выросли на 58% с начала 2021 года. Основные сферы, где реализуются инвестиционные проекты, включают горнодобывающую промышленность, инфраструктуру, химию, сельское хозяйство и машиностроение. Это повышает привлекательность и надежность фондовых инвестиций в китайские активы. Риски российских инвестиций в фондовые рынки США и ЕС намного выше в текущих условиях.
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