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Мосбиржи мало: инвесторы ищут возможности в Китае

Российские инвесткомпании получают лицензии для работы в Китае: на этот рынок уже вышли Альфа-банк, УК Первая, подтягиваются и остальные компании. Чем для российских инвесторов может быть привлекателен китайский фондовый рынок, Финансам Mail.ru рассказали финансисты.

Источник: РИА "Новости"

Российские инвесторы после закрытия фондовых рынков США и ЕС продолжают искать среди других рынков альтернативу российскому или варианты диверсификаций вложений.

«Китайский рынок акций многократно больше российского, и это единственный рынок, который может создать конкуренцию американскому рынку, — рассказывает директор департамента управления активами УК “Ингосстрах-Инвестиции” Артем Майоров. — На нем обращается более 5000 акций, а капитализация превышает 13 трлн долларов. Нам можно найти любые инвестиции по вкусу от производителей одежды и еды, до компаний из сферы микроэлектроники и биотехнологий».

По его оценке, китайский рынок облигаций также второй в мире после рынка облигаций в США, и в Китае можно торговать бумагами на миллиарды юаней в один клик, и это большое преимущество для банков, которые хранят клиентские юани.

Диверсифицированная экономика всегда предполагает диверсифицированные источники для инвестиций по разным критериям, в том числе и по отраслевому, отмечает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.

«Понятно, что китайский рынок не может похвастаться такой отраслевой диверсификацией, как, например, американский, но тем не менее, все равно на этом рынке есть определенные преимущества», — подчеркнул он.

По мнению Олега Абелева, начинать, скорее всего, российские инвесторы будут не с конкретных инструментов, а с ликвидных биржевых паевых фондов, прежде всего, с привязкой к китайским индексам бирж Шанхая, Шеньчженя, возможно на отраслевые площадки.

«Именно они будут пользоваться большим спросом перед тем, как можно будет начать говорить о формировании спроса на инвестиции в конкретные инструменты — акции, бонды и другие», — прогнозирует он.

Китайский фондовый рынок менее зависим от геополитики, чем российский, а его индексы не ставят рекорды по несколько раз в год, как в США. Но, и на китайском рынке можно получить двузначные доходности. Например, после февральской просадки индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи к маю вырос на 20%.

Но по сравнению с началом года китайский рынок акций почти не изменился, согласно индексу Shanghai Composite, отметила начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

По ее оценке, наблюдается отставание китайского фондового рынка от мирового. С начала года индекс MSCI World прибавил около 10%. И это произошло по ряду причин. В начале года экономика КНР росла быстрее, чем ожидалось. Фактором давления стала ситуация в сфере недвижимости. На этот сегмент приходится около 30% экономической активности в Китае. В мае в Китае представили пакет мер для поддержки рынка недвижимости. Речь идет о национальной программе предоставления 300 млрд юаней займов для финансирования госпокупок непроданных домов. По мнению Оксаны Холоденко, действия регуляторов КНР, включая меры фискального и монетарного стимулирования, вербальные интервенции и прямое вмешательство способны изменить ситуацию.

Чем привлекательны китайские биржи

Китайский фондовый рынок в основном представлен двумя биржами — Шанхайской (Shanghai Stock Exchange, SSE) и Шэньчжэньской (Shenzhen Stock Exchange, SZSE). Третья китайская биржа — Гонконгская (Hong Kong Stock Exchange, HKEK) — имеет собственную законодательную базу и регулятора, поэтому многие инвесторы воспринимают ее как отдельную от Китая фондовую площадку.

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, китайский фондовый рынок привлекателен по нескольким причинам. Во-первых, Китай остается одной из крупнейших экономик мира с мощным внутренним рынком и высокими темпами экономического роста. ВВП КНР в 2023 году увеличился на 5,2% до 126,058 трлн юаней. Во-вторых, Китай активно развивает свою высокотехнологичную индустрию, что предоставляет инвесторам доступ к перспективным технологиям и инновационным компаниям. Например, капитализация компании Pingduoduo, занимающейся электронной коммерцией, достигла 200 млрд долларов.

На развитие экономики Китайской Народной Республики сегодня влияют несколько важных факторов. Эксперт назвал несколько привлекательных направлений на фондовом рынке Китая.

«Усиление государственного контроля за бигтех-гигантами, такими как Ant Group и Alibaba, в конечном итоге может стабилизировать рынок и создать более благоприятные условия для долгосрочных инвестиций», — отметил Ярослав Кабаков. По его оценке, стимулирование внутреннего потребительского спроса делает перспективными вложения в розничные компании и сектора, ориентированные на внутренний рынок. Например, китайский ритейл-гигант Suning.com показывает устойчивый рост благодаря увеличению внутреннего потребления.

Ставка на рост технологических чемпионов, таких как робототехника, «зеленая» энергетика и здравоохранение, создает широкие возможности для инвестиций в инновационные отрасли. Например, компания JinkoSolar, производитель солнечных панелей, демонстрирует значительные успехи и капитализацию более 10 млрд долларов. Демографическая ситуация в Китае, где стареющее население открывает новые ниши для компаний, ориентированных на продукты и услуги для пожилых людей, также играет важную роль. Так, рынок товаров и услуг для пожилых людей в Китае оценивается в 1,5 трлн долларов и продолжает расти.

«Увеличение внимания к экологии и здоровому образу жизни делает инвестиции в компании, занимающиеся производством экологически чистых продуктов и услуг, особенно привлекательными», — считает Ярослав Кабаков. Например, китайский рынок органических продуктов в 2023 году достиг объема 10 млрд долларов. Географическое распределение экономической активности также является важным фактором, где восток страны является экономическим локомотивом, а центральные и западные регионы демонстрируют потенциал для будущего роста. Наконец, создание новых зон свободной торговли облегчает доступ к рынку для иностранных инвесторов и стимулирует международное сотрудничество. В Китае насчитывается более 11 таких зон, которые позволяют основать компании со стопроцентным иностранным капиталом в девяти отраслевых направлениях.

«Китайский рынок остаётся привлекательным для инвесторов, несмотря на жесткую позицию местных регуляторов», — подчеркнул Ярослав Кабаков. Например, китайские технологические компании, такие как JKS и XPEV, связанные с декарбонизационным трендом, представляют значительный интерес. Инвестирование в акции китайских компаний рекомендуется на уровне 10−15% от портфеля, с диверсификацией и осторожным подходом к выбору эмитентов. «Например, Alibaba и другие крупные компании остаются перспективными объектами для инвестиций, несмотря на существующие риски», — считает эксперт.

Риски и перспективы

Китайские акции отличаются волатильностью. За последние десять лет китайский фондовый рынок трижды снижался более чем на 30%. «Тем не менее, доля китайского рынка в мировом фонде составляет около 4%, что значительно меньше, чем доля американского рынка (54%), и это открывает потенциал для роста», — отметил Ярослав Кабаков. По его мнению, вложения в Китай следует рассматривать в контексте портфельного подхода, выбирая наиболее эффективные инструменты и перспективные отрасли экономики.

Также не стоит забывать, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество активно развивается. На январь 2024 года в России работали более 8 тысяч компаний с китайским капиталом, что в три раза превышает количество немецких компаний и в десять раз — американских компаний. Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию выросли на 58% с начала 2021 года. Основные сферы, где реализуются инвестиционные проекты, включают горнодобывающую промышленность, инфраструктуру, химию, сельское хозяйство и машиностроение. Это повышает привлекательность и надежность фондовых инвестиций в китайские активы. Риски российских инвестиций в фондовые рынки США и ЕС намного выше в текущих условиях.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».