Эксперт раскрыла, в каких городах-миллионниках дешевле всего снять жилье

Соответственно, спрос на арендное жильё в определённой степени подрастёт. Оно станет основным вариантом для тех, кто не готов к ипотечным платежам по действующей ставке, и тех, кто решил отложить приобретение недвижимости в собственность до более благоприятного периода в части сумм ипотечных платежей.