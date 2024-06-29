Эксперт раскрыла, в каких городах-миллионниках дешевле всего снять жилье

В Москве крайне сложно отыскать предложение по аренде полноценной квартиры в приемлемом состоянии дешевле, чем за 40−45 тысяч рублей в месяц.
В последнее время в столице увеличилось количество предложений по аренде премиальной недвижимости. Здесь ценник может доходить до 500 тысяч и даже до миллиона рублей в месяц, подсчитала эксперт.
Более экономичными вариантами являются маленькие студии, блоки в общежитиях, комнаты в коммунальных квартирах. Аренда такого жилья в Москве может обойтись в 12−20 тысяч рублей.
Стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге местами ниже, но в целом, по словам Марины Садовниковой, сопоставима с расценками в Москве.
А вот, например, в Омске, снять на долгосрочный период двух-трёхкомнатную квартиру с мебелью обойдётся примерно так же, как в Москве — однокомнатную. Здесь стоимость аренды квартир начинается от 13−20 тысяч рублей.
Еще дешевле можно снять квартиру в Волгограде (от 15 тысяч), Перми (от 12 тысяч) и Челябинске (от 11 тысяч), отмечает эксперт.
В обозримом будущем можно ожидать некоторое повышение стоимости аренды жилья. В первую очередь это связано с завершением льготных программ ипотечного кредитования.
Соответственно, спрос на арендное жильё в определённой степени подрастёт. Оно станет основным вариантом для тех, кто не готов к ипотечным платежам по действующей ставке, и тех, кто решил отложить приобретение недвижимости в собственность до более благоприятного периода в части сумм ипотечных платежей.
«С учётом отсутствия возможности применения льготных программ ипотечного кредитования стоимость ежемесячных платежей за аренду жилья существенно ниже, чем стоимость ипотечных платежей за аналогичную площадь», — заключила Марина Садовникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева