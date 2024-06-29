Египет и ЕС подписали четыре соглашения почти на €300 млн

Указанные договоренности были подписаны в рамках проходящей в Каире инвестиционной конференции Египет — ЕС, которая проводится под лозунгом «Раскрытие египетского потенциала в условиях быстро меняющегося мира». По данным организаторов мероприятия, участники форума намерены обсудить укрепление сотрудничества между Египтом и ЕС в экономической, инновационной, транспортной, энергетической, технологической и иных сферах. Особое внимание будет уделено привлечению европейских инвестиций в ряд отраслей египетской экономики, в частности в развитие инфраструктуры, поиск альтернативных источников энергии, улучшение сетей водоснабжения, здравоохранение и образование.