В России с 1 июля прекратят мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам

ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным либо измененным в III квартале 2024 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России, по соответствующей категории кредита (займа). Среднерыночные значения ПСК опубликованы на сайте регулятора.
«Решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок», — говорится в сообщении.
При этом Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер к кредитным организациям, допустившим несоблюдение ограничения ПСК по потребительским кредитам (займам) для заемщиков с повышенной платежной нагрузкой.
Подход к сопоставлению кредитов (займов), выданных (измененных) в III квартале 2024 года, с категориями, по которым в мае опубликованы среднерыночные значения ПСК, доведен до сведения кредитных организаций информационным письмом Банка России.
При составлении отчетности за II квартал и далее кредитным организациям необходимо руководствоваться новыми правилами, действующими с 1 апреля 2024 года, уточнили в ЦБ.