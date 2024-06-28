В России с 1 июля прекратят мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам

ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным либо измененным в III квартале 2024 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России, по соответствующей категории кредита (займа). Среднерыночные значения ПСК опубликованы на сайте регулятора.