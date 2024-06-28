Транзитом едины. Центральную Азию видят перекрестком транспортных маршрутов

Кроме транспортной, на бизнес-форуме ЕАБР в Алматы обсуждались и другие проблемы Центрально-Азиатского региона, в частности — ожидаемый кризис из-за нехватки водных ресурсов. По оценке Евгения Винокурова, по рекам Сырдарья и Амударья стекает ежегодно 127 кубических километров воды, из этого объема 104 куб. км идет на орошение, при этом 43 куб. км — теряется. «Через четыре года Афганистан достроит канал “Кош-Тепа” — он будет отнимать около 10 куб. км в год, на этом фоне регион перейдет к хроническому дефициту воды — сейчас он отмечается в маловодные годы (два из каждых шести)», — предупредил господин Винокуров. По оценке ЕАБР, потери могут быть сокращены на 12 куб. км, однако для этого потребуются инвестиции в ирригацию и переход на новые технологии.