Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи

«Мы благодарны всем странам — участникам БРИКС за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС», — сказала Лут.