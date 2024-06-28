Страны БРИКС поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи

«Мы благодарны всем странам — участникам БРИКС за поддержку российской инициативы по созданию зерновой биржи БРИКС. И теперь в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина будем совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах стран БРИКС», — сказала Лут.
Она также рассказала, что в ходе встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС обсуждались основные вопросы, связанные с продовольственной безопасностью БРИКС, а также мировой продовольственной безопасностью.
«Страны БРИКС сейчас составляют порядка 30% всех пахотных земель мира. Мы совместно производим порядка 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире. Поэтому фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности», — рассказала Лут.
В начале марта председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на встрече президента РФ Владимира Путина с работниками агропромышленного комплекса рассказал об инициативе создания зерновой биржи в рамках стран — членов БРИКС. Президент России на встрече одобрительно отозвался об идее создания такой биржи. По мнению Путина, многие страны — члены БРИКС заинтересуются идеей создания зерновой биржи, поскольку многие из них производят и покупают зерно.
В конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев назвал перспективной инициативу по созданию зерновой биржи на уровне стран БРИКС.