Российский Центробанк призвали выпустить купюры по 10 и по 20 тысяч рублей

Напомним, в прошлом году тема выпуска крупных банкнот уже поднималась — ЦБ тогда сообщал, что никаких изменений банкнотного ряда в РФ в настоящий момент в повестке нет — в том числе по выпуску купюры в 10 тыс. рублей. Регулятор подчеркнул, что оценивает экономическую ситуацию в стране и другие показатели, которые говорят об отсутствии необходимости выпуска купных банкнот.