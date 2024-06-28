Россиянам рассказали, сколько стоит построить маленький домик в 2024 году

Также стоимость дома также будет зависеть от наличия канализации на участке и подводки центрального газа. «Самое дорогое практически всегда — это канализация», — отмечает эксперт. Благо, что на любой участок можно установить септик. Его, конечно, нужно обслуживать, да и запах специфический. Но это «в любом случае проще и дешевле, чем подключение к центральным коммуникациям».