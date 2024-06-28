Россиянам рассказали, сколько стоит построить маленький домик в 2024 году

Для кого-то маленький домик — это 40 квадратных метров, а для кого-то — 100, заметил эксперт. Также важно понять формат фундамента — плита или, например, свайный фундамент.
Многое зависит и от назначения земли, где строится дом: земля сельскохозяйственного назначения или земля, предназначенная для застройки и развития населенных пунктов. По словам экономиста, это очень сильно влияет на ценообразование. В некоторых случаях земли сельхозназначения могут стоить в пять раз дешевле, чем земли, предназначенные для застройки.
Также стоимость дома также будет зависеть от наличия канализации на участке и подводки центрального газа. «Самое дорогое практически всегда — это канализация», — отмечает эксперт. Благо, что на любой участок можно установить септик. Его, конечно, нужно обслуживать, да и запах специфический. Но это «в любом случае проще и дешевле, чем подключение к центральным коммуникациям».
Кроме того, нужно понимать, что из себя представляет коробка дома, — дерево, кирпич либо, скажем, пеноблок.
Безусловно, цены скачут в зависимости от всего вышеперечисленного.
«В случае жесткой экономии можно взять 2−3 сотки земли где-нибудь в поле (на земле сельхозназначения) и поставить там одноэтажный деревянный дом 40 кв. м. на сваях. Стоимость строительства такого дома будет начинаться от полумиллиона рублей», — подсчитал Кирилл Плохих.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева