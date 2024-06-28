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Путин: рост ВВП в первом полугодии 2024 года составит около 5%

Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС сказал, что российская экономика продолжает развиваться, несмотря на иностранное давление. По его словам, в первом полугодии 2024 года прогнозируется рост ВВП в районе 5%.

Источник: Пресс-служба Президента России

«По прошлому году 3,6% роста (ВВП России.— “Ъ”), за первое полугодие этого года — свыше 5% будет. Первый квартал 5,4% был, по-моему. Посмотрим, что будет по полугодию, но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — сказал Владимир Путин. По его словам, российские предприниматели, которые «были брошены партнерами из-за рубежа», сумели не только сохранить свой бизнес, но и продолжили его развивать.

В январе Владимир Путин, выступая перед предпринимателями Дальнего Востока, сообщил, что российская экономика по паритету покупательной способности стала первой экономикой в Европе. В конце февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что российская экономика остается устойчивой несмотря на санкции.