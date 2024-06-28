Путин: рост ВВП в первом полугодии 2024 года составит около 5%

«По прошлому году 3,6% роста (ВВП России.— “Ъ”), за первое полугодие этого года — свыше 5% будет. Первый квартал 5,4% был, по-моему. Посмотрим, что будет по полугодию, но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — сказал Владимир Путин. По его словам, российские предприниматели, которые «были брошены партнерами из-за рубежа», сумели не только сохранить свой бизнес, но и продолжили его развивать.