Объемы нефтепереработки готовятся к рекордам

Крупнейшие российские нефтекомпании в июле—августе наконец получат возможность значительно нарастить переработку на НПЗ, которые возобновили работу поврежденных атаками установок. Относительно июня нефтепереработка может увеличиться на 8,5%, до рекордного за этот год уровня в 5,6−5,7 млн баррелей в сутки (б/с). Наиболее существенный вклад обеспечат восстановленные установки на Нижегородском и Сызранском НПЗ, которые весной подверглись атакам дронов, а также возможный перезапуск Туапсинского НПЗ. Аналитики также ожидают в ближайшее время ввод НОВАТЭКом третьей очереди комплекса по переработке конденсата в Усть-Луге.