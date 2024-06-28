Объемы нефтепереработки готовятся к рекордам

Российская нефтепереработка в июле—августе может увеличиться до рекордных уровней в этом году в 5,6−5,7 млн б/с, следует из отчета Kpler (копия есть у «Ъ»). Таким образом, объем переработки в оставшиеся два летних месяца может вырасти на 8,5% относительно июньского уровня в 5,25 млн б/с.
Российские НПЗ в этом году столкнулись с рядом аварийных ситуаций. Так, у Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа в начале года вышел из строя компрессор на установке каталитического крекинга. А установки первичной переработки нескольких других крупнейших НПЗ пострадали из-за серии атак дронов. Вкупе с проведением весной профилактических ремонтов на НПЗ это не позволяло российской нефтяной отрасли заметно увеличивать переработку в течение года.
С июля у нефтекомпаний появляется реальный шанс существенно нарастить объемы переработки.
Так, ЛУКОЙЛ восстановил пострадавшую от атаки дрона установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, что позволит увеличить нефтепереработку на 120 тыс. б/с. На долю этого завода приходится около 10% выпуска бензина в России. Рост переработки еще на 125 тыс. б/с может обеспечить Сызранский НПЗ «Роснефти», которая в середине июня перезапустила простаивающую с середины марта установку АВТ-6, полагают в Kpler.
Кроме того, аналитическая компания ожидает в ближайшее время ввода третьей очереди комплекса по переработке конденсата мощностью 80 тыс. б/с в порту Усть-Луга на Балтике, а также перезапуска Туапсинского НПЗ мощностью около 240 тыс. б/с. В результате загрузка НПЗ в России в июле—августе может вырасти на дополнительные 400−450 тыс. б/с относительно июньского уровня в 5,25 млн б/с.
Значительный рост нефтепереработки, а вследствие этого и выпуска топлива — ключевой фактор для продления правительством разрешения на экспорт бензина. В конце мая правительство приостановило до конца июня эмбарго на вывоз бензина за рубеж, которое было исходно введено с марта по август. Эмбарго позволило избежать дефицита топлива и существенного роста биржевых цен после серии мартовских атак на российские НПЗ.
По словам собеседников «Ъ» в нефтяной отрасли, ожидается, что российским нефтекомпаниям продлят разрешение на экспорт, но пока решение о сроках не принято.
«Были отдельные проблемы, связанные с атаками. В результате загрузки мощностей и быстрого восстановления, действий правительства, связанных с запретом экспорта, эти риски были нивелированы в кратчайшие сроки, и уже несколько месяцев мы работаем в стабильной ситуации», — говорил в начале июня вице-премьер Александр Новак.
Тем не менее на фоне роста спроса на бензин биржевая стоимость топлива растет на протяжении почти всего июня. В четверг 27 июня Аи-92 и Аи-95 на бирже СПбМТСБ подорожали на 1,7% и 1,4%, до 52,1 тыс. руб. и 61,5 тыс. руб. за тонну соответственно.
Топливный рынок ожидает возвращения всех пострадавших мощностей крупнейших российских НПЗ этим летом, отмечает Виктор Катона из Kpler. «В нормальное время Нижегородский НПЗ вырабатывает 10% российского выпуска бензина, поэтому дозагрузка мощностей является хорошей новостью как для потребителей, так и для потенциально желающих экспортировать», — отмечает аналитик.
Запуск третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге, продолжает он, существенно увеличит избыток нафты на российском рынке, а экспортные возможности НОВАТЭКа получат дополнительный импульс. По словам господина Катоны, керосин, производимый на заводе в Усть-Луге, поставляется в Турцию для нужд стамбульского аэропорта, в то время как нафта экспортируется в азиатские страны.