Нефть и газ. Об ожиданиях по ставке, новом контракте и теневом флоте для СПГ

1 июля завершается срок действия ближнего контракта на Мосбирже — BRN4.
Техническая картина остается бычьей. Однако до конца неизвестно, какой окажется активность нефтретрейдеров после экспирации ближнего контракта.
Новостной фон
∙ Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что по-прежнему ждет снижения ставки в IV квартале этого года. Снижение процентных ставок благоприятно для нефти, поскольку может стимулировать спрос со стороны потребителей.
∙ Восстанавливается рентабельность нефтепереработки в Азии. Ранее, подобные сигналы поступали из Китая. Теперь появились новости о росте рентабельности комплексной переработки в Сингапуре — в июне она выросла в среднем на $1 по сравнению с маем и составила порядка $3,6 за баррель.
∙ По мнению издания Bloomberg, Россия приступила к созданию теневого флота для СПГ. За последние три месяца право собственности по меньшей мере на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре из них ледового класса и уже получили одобрение Москвы на плавание в российских водах этим летом.
∙ Европейские пенсионные фонды сокращают свои вложения в активы нефтегазовой отрасли.
∙ Ралли в ценах Dated Brent может закончится с ростом поставок из США. До 2023 года цена Dated Brent определялась на основании сделок с североморскими сортами нефти, добыча которых продолжает снижаться. Однако в мае прошлого года к эталонному индексу добавили также американскую WTI Midland.
∙ Ангола наращивает поставки нефти после выхода из ОПЕК. Добыча вышла на 4-летний максимум.
∙ Сенат США расследует возможность сговора между нефтяными компаниями и ОПЕК.
∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в августе. Сравнительно более высокие цены на саудовскую нефть побудили китайские НПЗ переключиться на импорт из других стран, включая Россию.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»