Нефть и газ. Об ожиданиях по ставке, новом контракте и теневом флоте для СПГ

∙ По мнению издания Bloomberg, Россия приступила к созданию теневого флота для СПГ. За последние три месяца право собственности по меньшей мере на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре из них ледового класса и уже получили одобрение Москвы на плавание в российских водах этим летом.