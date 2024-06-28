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Нефть и газ. Об ожиданиях по ставке, новом контракте и теневом флоте для СПГ

Нефть марки Brent поднялась выше $86 за баррель. Правда, речь идет о контракте, срок действия которого истекает сегодня — BRNQ24, ICE. Ликвидность из данного контракта уже почти полностью перетекла в следующий, который торгуется примерно на $1 дешевле, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

1 июля завершается срок действия ближнего контракта на Мосбирже — BRN4.

Техническая картина остается бычьей. Однако до конца неизвестно, какой окажется активность нефтретрейдеров после экспирации ближнего контракта.

Новостной фон

∙ Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что по-прежнему ждет снижения ставки в IV квартале этого года. Снижение процентных ставок благоприятно для нефти, поскольку может стимулировать спрос со стороны потребителей.

∙ Восстанавливается рентабельность нефтепереработки в Азии. Ранее, подобные сигналы поступали из Китая. Теперь появились новости о росте рентабельности комплексной переработки в Сингапуре — в июне она выросла в среднем на $1 по сравнению с маем и составила порядка $3,6 за баррель.

∙ По мнению издания Bloomberg, Россия приступила к созданию теневого флота для СПГ. За последние три месяца право собственности по меньшей мере на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре из них ледового класса и уже получили одобрение Москвы на плавание в российских водах этим летом.

∙ Европейские пенсионные фонды сокращают свои вложения в активы нефтегазовой отрасли.

∙ Ралли в ценах Dated Brent может закончится с ростом поставок из США. До 2023 года цена Dated Brent определялась на основании сделок с североморскими сортами нефти, добыча которых продолжает снижаться. Однако в мае прошлого года к эталонному индексу добавили также американскую WTI Midland.

∙ Ангола наращивает поставки нефти после выхода из ОПЕК. Добыча вышла на 4-летний максимум.

∙ Сенат США расследует возможность сговора между нефтяными компаниями и ОПЕК.

∙ Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в августе. Сравнительно более высокие цены на саудовскую нефть побудили китайские НПЗ переключиться на импорт из других стран, включая Россию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»