Машиностроение уперлось в людей. Уязвимой отрасль делают не санкции, а кадры

ИСИЭЗ впервые проанализировал ключевые тенденции деятельности предприятий машиностроения, включая динамику выпуска станков и робототехнических комплексов. Так, эксперты полагают, что главная особенность отраслевого развития организаций после 2022 года, когда в связи с военной операцией РФ на Украине против нее были введены масштабные санкции, ограничившие доступ к иностранному финансированию, технологиям и поставкам, — этот рубеж аналитики описывают как «момент расширения зон внутренней уязвимости и всех последующих деловых циклов развития, включая первый квартал 2024 года», — это оперативное встраивание промышленности «в адаптационный режим функционирования и достаточно интенсивное нивелирование последующих вызовов». По мнению экспертов, справиться с проблемами отрасли помогли действия регулятора.
Успешность мер господдержки в ИСИЭЗ иллюстрируют тем, что в первом квартале 2024 года предпринимательская уверенность руководителей отрасли достигла самого высокого уровня за последние десять лет (плюс 10%).
Напомним, что производство машин и оборудования стало одной из отраслей, которая, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, выиграла от экономических шоков последних лет, последовавших за началом военной операции на Украине. Причина в том, что главный шок на внутреннем рынке, связанный с проседанием спроса, оказался временным, а восстановление продаж при расширении объемов господдержки впоследствии сгладило влияние высоких процентных ставок (см. «Ъ» от 26 июня). В ИСИЭЗ отмечают, что машиностроение получило в последние годы мощный импульс к развитию. Так, акцентированный рост востребованности импортозамещения отметили около четверти (26%) производств, более 40% предприятий располагают «очень высоким» и «высоким» потенциалом для выпуска импортозамещающей продукции.
Как следует из проведенных ИСИЭЗ расчетов, спад в отрасли был недолгим. Первый импульс роста производственных ожиданий с момента преломления конъюнктуры в 2022 году случился уже во втором квартале 2023 года — в годовом выражении восстановление составило 5,5%. Затем тенденция усилилась и достигла пика в первом квартале 2024 года (плюс 13,5% в годовом выражении) — это самый высокий уровень с 2021 года. В этот же период достигла очередного реабилитационного максимума (плюс 2,5% к предыдущему кварталу) и динамика индекса производства — отрасль находилась в стадии компенсационного роста с середины 2023 года. В первом квартале 2024 года прирост к предкризисному уровню первого квартала 2021 года составил 8,9%. Основной вклад в динамику развития машиностроения в 2021—2023 годах внесли предприятия по производству машин и оборудования общего назначения, а также станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (рост в первом квартале 2024 года к уровню первого квартала 2021 года на 45,3% и 31,5% соответственно).
Вместе с тем рост производства требует от компаний расширения найма: численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места с первого квартала 2021 года возросла в отрасли более чем в полтора раза, до 16,1 тыс. человек на конец 2023 года, отмечают в ИСИЭЗ.
«Динамика кадровой уязвимости предприятий по производству машин и оборудования, по которой оценивают масштаб и направленность реагирования на комплекс кадровых проблем (в первую очередь недостаток квалифицированных кадров), свидетельствует о том, что по итогам 2023 года в отрасли впервые с 2014 года сложилась критическая ситуация с дефицитом работников, актуальность которой начала возрастать с 2021 года», — указывают эксперты. Данные за январь—апрель 2024 года лишь подтверждают сохранение высокой потребности в дополнительных работниках для развития производств.