Машиностроение уперлось в людей. Уязвимой отрасль делают не санкции, а кадры

Как следует из проведенных ИСИЭЗ расчетов, спад в отрасли был недолгим. Первый импульс роста производственных ожиданий с момента преломления конъюнктуры в 2022 году случился уже во втором квартале 2023 года — в годовом выражении восстановление составило 5,5%. Затем тенденция усилилась и достигла пика в первом квартале 2024 года (плюс 13,5% в годовом выражении) — это самый высокий уровень с 2021 года. В этот же период достигла очередного реабилитационного максимума (плюс 2,5% к предыдущему кварталу) и динамика индекса производства — отрасль находилась в стадии компенсационного роста с середины 2023 года. В первом квартале 2024 года прирост к предкризисному уровню первого квартала 2021 года составил 8,9%. Основной вклад в динамику развития машиностроения в 2021—2023 годах внесли предприятия по производству машин и оборудования общего назначения, а также станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (рост в первом квартале 2024 года к уровню первого квартала 2021 года на 45,3% и 31,5% соответственно).