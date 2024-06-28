Каким будет курс рубля 1 июля 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 85−88, по биржевому курсу юаня — 11,5−12,5. Баланс факторов должен постепенно смещаться в пользу инвалют. Налоговый период остается позади, а финансовые власти приняли меры к тому, чтобы приблизить курс к экономически обоснованному и более комфортному с точки зрения бюджетных доходов. В частности, был смягчен норматив по продаже экспортной выручки. Кроме того, с 1 июля ЦБ примерно на треть — до 8,4 млрд рублей — сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Тем не менее, пока рынок адаптируется к уходу долларовых и евровых операций на внебиржевой рынок, в рубле может сохраняться повышенная волатильность.