Каким будет курс рубля 1 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций провел пятницу в смешанной динамике. Индекс Мосбиржи двигался с оглядкой на курс рубля, который оставался волатильным. Торговые обороты были невысокими. Помимо валютных «качелей», покупательскую активность могло сдерживать приближение выходных. При этом позитивная ценовая картина в сырьевых активах, в том числе в нефти, послужила поддержкой.
Внешний фон был спокойным. Китайские биржи завершили день преимущественно в умеренном плюсе, в Европе и США покупатели также были немного активнее продавцов. Данные по потребительской активности на американском рынке за май вышли в соответствии с ожиданиями. Безработица в Германии в июне превысила прогноз аналитиков.
В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. В начале торговой пятидневки выйдут индексы деловой активности PMI в производственном секторе Китая, еврозоны и США.
На будущей неделе можно ожидать продвижения индекса Мосбиржи к 3200 п. Поспособствовать этому могло бы ослабление рубля на фоне завершения налогового периода и принятых за последнее время властями мер по приведению курса рубля к экономически обоснованным уровням.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 июля- 3100−3200 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 85−88, по биржевому курсу юаня — 11,5−12,5. Баланс факторов должен постепенно смещаться в пользу инвалют. Налоговый период остается позади, а финансовые власти приняли меры к тому, чтобы приблизить курс к экономически обоснованному и более комфортному с точки зрения бюджетных доходов. В частности, был смягчен норматив по продаже экспортной выручки. Кроме того, с 1 июля ЦБ примерно на треть — до 8,4 млрд рублей — сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Тем не менее, пока рынок адаптируется к уходу долларовых и евровых операций на внебиржевой рынок, в рубле может сохраняться повышенная волатильность.
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