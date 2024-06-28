Кому нельзя прописаться в собственной квартире

Регистрация по месту жительства является обязательной для всех граждан на территории РФ. Это не ограничивает свободу передвижения, но закрепляет человека на определенной территории, в первую очередь, для его участия в административных процедурах: пенсионный, налоговый учет, медицинское обеспечение, образование.
Прежде всего, безусловным основанием к отказу в регистрации является предоставление неполного пакета документов или ошибки в заявлении.
Также будет отказано при предоставлении недостоверных сведений.
Невозможно будет зарегистрироваться в квартире, у которой несколько собственников, без согласия каждого из них.
«Даже собственнику может быть отказано, если дом планируется к сносу, поскольку считается, что данное жилое помещение больше не пригодно к безопасному проживанию», — поясняет Кудерко.
И наконец, всегда откажут в регистрации несовершеннолетнему ребенку, если в этом же помещении ни зарегистрирован ни один из его родителей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева