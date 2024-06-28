Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому нельзя прописаться в собственной квартире

В ряде случаев в регистрации по месту жительства может быть отказано, рассказала адвокат Елена Кудерко.

Источник: РИА "Новости"

Регистрация по месту жительства является обязательной для всех граждан на территории РФ. Это не ограничивает свободу передвижения, но закрепляет человека на определенной территории, в первую очередь, для его участия в административных процедурах: пенсионный, налоговый учет, медицинское обеспечение, образование.

Прежде всего, безусловным основанием к отказу в регистрации является предоставление неполного пакета документов или ошибки в заявлении.

Также будет отказано при предоставлении недостоверных сведений.

Невозможно будет зарегистрироваться в квартире, у которой несколько собственников, без согласия каждого из них.

Как подчеркивает адвокат, право собственности, как это ни странно, само по себе не является безусловным основанием для регистрации в жилом помещении.

«Даже собственнику может быть отказано, если дом планируется к сносу, поскольку считается, что данное жилое помещение больше не пригодно к безопасному проживанию», — поясняет Кудерко.

И наконец, всегда откажут в регистрации несовершеннолетнему ребенку, если в этом же помещении ни зарегистрирован ни один из его родителей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева