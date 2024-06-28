Какие долги переходят по наследству

Наследство принимается со всеми активами и пассивами. Иначе говоря, если наследство принято, а в наследственную массу входят долги, отказаться от них не получится. При этом, долгов может быть так много, что принимать наследство вовсе будет нецелесообразно, рассказала адвокат, коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Виктория Чеснокова.