Какие долги переходят по наследству

«Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника, независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства», — разъясняет эксперт.
К таким долгам относятся, например,
- банковские кредиты;
- займы перед микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами;
- задолженность по коммунальным платежам;
- задолженность по налоговым платежам;
- задолженность по алиментам.
По словам адвоката, нельзя принять автомобиль и при этом отказаться от потребительского кредита на его приобретение.
Исключение возможно, когда наследование происходит на основании нескольких оснований одновременно: закон, завещание, наследственный договор.
Но есть и обязательства, по которым наследникам отвечать не придется. К примеру, штрафы за административные правонарушения и обязанность по уплате алиментов.
Что наследники должны принять во внимание?
Как подчеркивает Чеснокова, наследникам важно знать, что каждый из них отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
«То есть, если размер долгов превышает размер имущества, которое переходит наследнику, в этой части он не отвечает по долгам наследодателя личным имуществом», — объясняет адвокат.
В любом случае, на этапе принятия наследства важно предпринять все возможные действия, чтобы митигировать риски принятия наследства:
Оценить стоимость активов
Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на момент открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения.
То есть за основу не может браться кадастровая или рыночная стоимость недвижимого имущества в день рассмотрения дела в суде.
Оценить размер долгов
Если размер обязательств не известен, после открытия наследственного дела можно просить нотариуса направить запросы в банки, бюро кредитных историй, налоговую службу.
Самостоятельно найти информацию можно в открытых источниках, например, на сайте арбитражных судов и сайтах судов общей юрисдикции, в банке данных исполнительных производств.
Кредиторы не всегда действуют добросовестно и могут целенаправленно скрывать от нотариуса наличие обязательств у наследодателя или не отвечать на запросы.
По словам адвоката, на фоне злоупотреблений со стороны кредиторов в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, который обяжет нотариусов уведомлять наследников о непогашенных кредитах наследодателя.
Как предполагается, с момента открытия наследственного дела у нотариуса будет три рабочих дня, чтобы запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о наличии кредитной истории у наследодателя, а затем навести справки о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего и сообщить об этом наследникам.
В случае принятия данных поправок оценить размер пассивов наследодателя будет намного проще, говорит Чеснокова.
При наличии долгов в составе наследственной массы адвокат также рекомендует обратить внимание на срок исковой давности — он зависит от вида обязательства.
Например, долг копился четыре года, а срок по его взысканию — три года. В таком случае размер ответственности наследника будет ограничен задолженностью, которая образовалась за три года до смерти наследодателя.
Кроме того, обязательство может быть застраховано. Тогда договор страхования может предусматривать, что обязательство должен исполнить страховщик.
Что грозит наследникам, если они приняли наследство с долгами?
«Если наследство принято, а размер долгов значительно превышает стоимость активов, перешедших по наследству, высок риск банкротства умершего лица», — отмечает эксперт.
Права и обязанности гражданина в деле о его банкротстве, осуществляют принявшие наследство наследники. Если в отношении наследодателя уже была введена процедура банкротства наследники также становятся участниками банкротного дела.
Тогда в конкурсную массу включается имущество, составляющее наследство гражданина. А для получения информации о наследственном имуществе в дело привлекается нотариус, который передает финансовому управляющему информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением своих полномочий.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева