Индексация пенсий, перестановки в Минфине и частичная разморозка активов РФ. Самое важное за неделю

Для инвесторов важным событием этой недели стала стабилизация фондового рынка. Индекс МосБиржи так и не упал ниже 3000 пунктов (хотя часть аналитиков это предсказывали), а продолжил восстановление и с понедельника еще вырос — с 3098 пунктов до 3155 пунктов к 17:30 мск пятницы. На предыдущей неделе падение достигло 3000 пунктов. Остается надежда, что это и было «дно» падения, которое началось с 20 мая, с высоты 3521 пункта.