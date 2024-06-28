Индексация пенсий, перестановки в Минфине и частичная разморозка активов РФ. Самое важное за неделю

Восстановление фондового рынка
Для инвесторов важным событием этой недели стала стабилизация фондового рынка. Индекс МосБиржи так и не упал ниже 3000 пунктов (хотя часть аналитиков это предсказывали), а продолжил восстановление и с понедельника еще вырос — с 3098 пунктов до 3155 пунктов к 17:30 мск пятницы. На предыдущей неделе падение достигло 3000 пунктов. Остается надежда, что это и было «дно» падения, которое началось с 20 мая, с высоты 3521 пункта.
Дивиденды
Компании, которые на этой неделе на годовых собраниях акционеров решали судьбу дивидентов по итогам прошлого года, вынесли разные вердикты.
Из ожидаемого — акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, как и акционеры «Русала».
Дивиденды получат акционеры «Газпром нефти», «Инарктики», «Татнефти», «Мосэнерго», МТС. Сейчас самая горячая пора для инвесторов — только в пятницу свыше 30 российских компаний провели годовые собрания акционеров.
Доллар и евро уходят
Еще одним важным событием стало снижение курсов доллара и евро — и в обменных пунктах банков, и официальных курсов, которые устанавливает ЦБ РФ. Некогда основные валюты для биржевой игры стремительно теряют стоимость.
Банк России установил на 28 июня, пятницу, официальный курс доллара на уровне 84,964 рубля. Это на 2,84 рубля ниже предыдущего дня. Официальный курс евро снизился на 3,1 рубля до 90,99 рубля. Курс юаня снижен на 40 копеек до 11,48 рубля.
Ряд экспертов утверждают, что укрепление рубля — временное явление, но тем не менее, такая спекулятивная биржевая составляющая ушла из курсообразования доллара и евро.
ЦБ РФ вторую неделю устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Это произошло после того, как против расчетной структуры Мосбиржи — Национального клирингового центра — были введены санкции, и она потеряла доступ к расчетам в долларах и евро, и прекратила торги этими валютами.
Индексация пенсий
В среду Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года.
Долгая история наконец завершилась радостным событием для работающих пенсионеров.
«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Назначения в Минфине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 25 июня подписал ряд назначений в Минфине. От занимаемых должностей освобождены первый замминистра Андрей Костюк и замминистра Василий Десятков в связи с переходом на другую работу.
Первым замминистра финансов России назначена замминистра финансов Ирина Окладникова. В сфере ее ответственности — департамент межбюджетных отношений, департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, департамент бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы, департамент организации составления и исполнения федерального бюджета.
Заместителями министра назначены — директор департамента Минфина Елена Яковлева и заместитель директора департамента Минфина Алексей Липаев.
ЕС разрешил разморозить часть переводов из России
Евросоюз разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в ЕС, которые были остановлены из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями. Изменения внесены в регламент С Совета ЕС № 269/2014 и опубликованы в официальном журнале ЕС. Но для разморозки средств необходимо подать заявления европейским регуляторам. Это могут делать в интересах своих клиентов непосредственно европейские банки, заблокировавшие средства.
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