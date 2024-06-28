Глава «Газпрома» заявил, что Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Так, «Газпром» планомерно увеличивает поставки газа в Китай по «Силе Сибири», и уже в следующем году они достигнут проектной «полки» в 38 млрд куб. м в год. В 2027 году будет запущен «дальневосточный» маршрут в Китай еще на 10 млрд куб. м газа в год.