Глава «Газпрома» заявил, что Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Так, «Газпром» планомерно увеличивает поставки газа в Китай по «Силе Сибири», и уже в следующем году они достигнут проектной «полки» в 38 млрд куб. м в год. В 2027 году будет запущен «дальневосточный» маршрут в Китай еще на 10 млрд куб. м газа в год.
«С выходом “Силы Сибири” и “дальневосточного” маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — сказал Миллер.
Также «Газпром» отмечает рост экономик центральноазиатских стран и сопутствующую ему высокую потребность в энергоресурсах. «Поэтому ведем комплексную работу вместе с нашими партнерами. Наша общая цель — расширение газотранспортных мощностей и надежные долгосрочные поставки газа потребителям в Центральной Азии», — добавил глава компании.
«Газпром» видит большой потенциал укрепления отношений со всеми странами, заинтересованными в стабильной работе энергетики на основе чистого и эффективного энергоресурса. У нашей компании есть для этого все возможности", — заключил Миллер.
Соединение систем на Западе и Востоке РФ.
Также «Газпром» в начале 2024 года приступил к реализации проекта, который позволит соединить газотранспортные системы на Западе и Востоке России, заявил Миллер. «Это повысит гибкость газоснабжения российских потребителей. Создаст новые возможности для газификации», — подчеркнул глава холдинга.
«Газпром» в российских регионах продолжает полномасштабную газификацию городов и сел.
«Новые потребители — это устойчивый долгосрочный рост спроса на газ. Мы фиксируем это уже сегодня. Наглядные примеры — все новые и новые зимние и летние рекорды суточных поставок газа по нашей газотранспортной системе», — отметил глава «Газпрома».
Миллер обратил внимание и на развитие переработки газа компанией. В частности, в настоящее время в коммерческой эксплуатации находятся уже три производственные линии Амурского газоперерабатывающего завода, готовится к запуску четвертая. Газоперерабатывающий комплекс в районе Усть-Луги готов на 32%.
«Безусловно, мы сконцентрированы не только на газовых проектах. “Газпром” активно модернизирует действующие электростанции. На Востоке страны строит новую ТЭС, необходимую для развития Восточного полигона российских железных дорог. Наращивает производственные мощности в нефтяной сфере», — заключил Миллер.