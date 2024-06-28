ЕС ввел санкции против оператора ж/д перевозок «Трансконтейнер»

Поводом для введения ограничений в отношении компании ЕС указывает «незаконную торговлю оружием с КНДР». Также, по утверждению ЕС, «Трансконтейнер» обеспечивал поставки различных видов боеприпасов для российской армии. Михаил Концерев попал в список под предлогом, что, занимая должность гендиректора компании, он оказывает «материальную поддержку правительству России».
Кроме того, санкции были введены против российской фирмы по оказанию финансовых услуг ООО «Титул “и ее главы Дмитрия Белоглазова. Также в перечень добавили АО “Илиадис” и Rasperia Trading Limited.
В документе уточняется, что Rasperia владеет акциями европейской компании Strabag SE. Эти акции были заморожены, поскольку Rasperia находилась под контролем Олега Дерипаски, на которого были наложены ограничительные меры Евросоюза. Из документа следует, что господин Дерипаска скоординировал с Дмитрием Белоглазовым сложную схему уклонения для продажи замороженных акций Strabag.
С этой целью, утверждает ЕС, компания «Титул» создала «дочку» под названием «Илиадис». В дальнейшем дочерняя компания приобрела долю Олега Дерипаски в Rasperia, а значит, и замороженные акции Strabag. Таким образом, Олег Дерипаска получил эквивалентную выгоду от продажи Rasperia, говорится в документе.
24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. В санкционный список включили 116 юридических и физических лиц. В их числе оказались «Совкомфлот», «Уральские авиалинии», общественный фонд имени Кадырова. Кроме того, ЕС ввел запрет на транзит сжиженного природного газа из РФ через европейские порты. Россия в ответ расширила список представителей европейских ведомств, которым запрещен въезд в страну.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».