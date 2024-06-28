ЕС ввел санкции против оператора ж/д перевозок «Трансконтейнер»

В документе уточняется, что Rasperia владеет акциями европейской компании Strabag SE. Эти акции были заморожены, поскольку Rasperia находилась под контролем Олега Дерипаски, на которого были наложены ограничительные меры Евросоюза. Из документа следует, что господин Дерипаска скоординировал с Дмитрием Белоглазовым сложную схему уклонения для продажи замороженных акций Strabag.