Запасы газа в ПХГ Европы составляют около 76%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 76%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были более чем на 79%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $370 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 27 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Ранее “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку такого объема.
Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
Ситуация на газовом рынке Европы.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 25 июня, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 277 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 21 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 75,95% (на 10,17 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 83,3 млрд куб. м газа.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне составляет лишь 13%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июне упали по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 37% от максимума. Средняя цена закупки газа в июне в Европе составляет $384 за 1 тыс. куб. м.