За 2023 год выявлено около 300 случаев недобросовестных практик финорганизаций

Причем наиболее распространенная проблема, по мнению Воронина — это несоразмерная комиссия за страхование кредита. Такой договор часто влияет на размер ставки по кредиту, из-за чего заёмщики соглашаются «подключиться» к страхованию. Плата за такое «подключение» складывается из суммы страховой премии, которая отправится страховщику, и комиссии кредитной организации. При этом размер комиссии может быть в 10 раз больше, чем премия, предназначенная страховщику. Оплата страхования, как правило, проходит за счет кредитных средств.