За 2023 год выявлено около 300 случаев недобросовестных практик финорганизаций

Воронин объяснил, что недобросовестные практики — это не всегда нарушение закона как таковое. «Как правило, это такая игра на грани фола. Это — либо недобросовестное информирование потребителя или же его недоинформирование о тех последствиях, которые возникают при приобретении того или иного финансового продукта, у финансовой организации», — сказал Главный финансовый уполномоченный.
По мнению Воронина, в законодательстве необходимо обозначить прямую норму, которая бы обязывала кредитную организацию вести аудиозапись контакта с потребителем.
Он также отметил, что на сегодняшний день большинство неприемлемых практик, выявляемых финансовым уполномоченным (более 80% случаев в 2023 году), исходит от кредитных организаций. Аналогичным образом дела обстоят и на страховом рынке.
Причем наиболее распространенная проблема, по мнению Воронина — это несоразмерная комиссия за страхование кредита. Такой договор часто влияет на размер ставки по кредиту, из-за чего заёмщики соглашаются «подключиться» к страхованию. Плата за такое «подключение» складывается из суммы страховой премии, которая отправится страховщику, и комиссии кредитной организации. При этом размер комиссии может быть в 10 раз больше, чем премия, предназначенная страховщику. Оплата страхования, как правило, проходит за счет кредитных средств.
Ещё одно частое явление при заключении договора потребительского кредита — навязывание «пакета дополнительных услуг». В его состав входят услуга (например, доступ к какому-либо сервису — при. Ред.) и товар — непериодическое электронное издание на флеш-карте. Ну или, проще говоря, пособие по эксплуатации квадроцикла. Когда потребитель отказывается от этого пакета, часть внесённых денег, равная стоимости издания, не возвращается. Объясняют это просто: товар входит в перечень непродовольственных, обмену и возврату не подлежит.
Обходят законодательство и посредством уступки права требования. Такой договор носит скорее «технический» характер. Он существует для снижения суммы возвращаемых денежных средств, если потребитель откажется от дополнительной услуги.
Воронин подчеркнул, что сведения о выявленных финансовым уполномоченным неприемлемых практиках ежеквартально направляются в Банк России в рамках заключенного соглашения об информационном взаимодействии, а также размещаются на официальном сайте финансового уполномоченного для обеспечения возможности ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.
«В этом аспекте своей деятельности мы являемся неким “дамокловым мечом” для финансовых организаций, желающих получить выгоду за счет недобросовестных действий по отношению к потребителям, и инструментом Банка России по регулированию рынка», — сказал Главный финансовый уполномоченный.
Он также напомнил, что в 2023 году Служба финансового уполномоченного заключила с Роспотребнадзором РФ соглашение об информационном взаимодействии в целях обеспечения повышения правовой защищенности потребителей финансовых услуг. В рамках этого договора предусматривается обмен информацией, включая неприемлемые практики финансовых организаций при оказании финансовых услуг потребителя.