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Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле

С льготников с июля не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ. С того же месяца кредитные организации должны будут возместить ущерб, если не уберегли средства граждан от мошенников.

Источник: Российская газета

Об этих и других законах, которые вступают в силу в июле 2024 года, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Переплата за ЖКХ

Во-первых, многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.

«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, — напомнил Володин. — Для многих комиссия от их уплаты ощутима».

По его словам, решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан.

Вернуть украденное

Также вступает в силу закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам средства.

«Банки теперь должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам», — уточнил Володин.

Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги, уточнил он. Речь тут даже о добровольно переведенных деньгах.

Другие новшества

Володин также сообщил о других законах месяца:

— Единая цифровая платформа поможет объединить сведения обо всех гражданах России, которые вправе претендовать на социальную поддержку от государства. Это позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается;

— порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, будет скорректирован. Вначале предстоит платить проценты по кредиту, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь;

— банки, страховые компании будут обязаны отвечать на обращения с жалобами в течение 15 дней;

— Социальный фонд будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах;

— для внесудебного банкротства нужно будет меньше справок;

— срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если нет спорных моментов, сократят с двух месяцев до трех дней.