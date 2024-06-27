Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле

Об этих и других законах, которые вступают в силу в июле 2024 года, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Переплата за ЖКХ
Во-первых, многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.
«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, — напомнил Володин. — Для многих комиссия от их уплаты ощутима».
По его словам, решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан.
Вернуть украденное
Также вступает в силу закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам средства.
«Банки теперь должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам», — уточнил Володин.
Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги, уточнил он. Речь тут даже о добровольно переведенных деньгах.
Другие новшества
Володин также сообщил о других законах месяца:
— Единая цифровая платформа поможет объединить сведения обо всех гражданах России, которые вправе претендовать на социальную поддержку от государства. Это позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается;
— порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, будет скорректирован. Вначале предстоит платить проценты по кредиту, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь;
— банки, страховые компании будут обязаны отвечать на обращения с жалобами в течение 15 дней;
— Социальный фонд будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах;
— для внесудебного банкротства нужно будет меньше справок;
— срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если нет спорных моментов, сократят с двух месяцев до трех дней.