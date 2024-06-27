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В России предложили отменить госпошлину за заключение брака

В Госдуме предложили отказаться от государственной пошлины за заключение брака, пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

С инициативой выступил вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков. Соответствующее обращение было направлено главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Хотя размер пошлины не является существенным (350 рублей), ее отмена послужит значимым сигналом для общества о важности и поддержке института брака, считает Даванков.

Накануне сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака в России скоро может вырасти с 650 рублей до 5 тыс. рублей. За регистрацию смены имени пошлина вырастет втрое — с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает, что повышение пошлины за разводы снизит число фиктивных случаев.