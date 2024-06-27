В России предложили отменить госпошлину за заключение брака

Накануне сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака в России скоро может вырасти с 650 рублей до 5 тыс. рублей. За регистрацию смены имени пошлина вырастет втрое — с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.