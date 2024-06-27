В Финляндии упростят изъятие недвижимости

Как ранее сообщал общественный вещатель Yle, сотни финских жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи, а для конфискации недвижимости должнику требуется выдать предупреждение об изъятии. В случае с россиянами это сделать проблематично, поскольку почтовые и курьерские службы на направлении из Финляндии в Россию сейчас не работают.