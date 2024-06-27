В Финляндии упростят изъятие недвижимости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Финские власти с 8 июля упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться, в том числе у россиян, сообщило в четверг министерство юстиции страны.
Как ранее сообщал общественный вещатель Yle, сотни финских жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи, а для конфискации недвижимости должнику требуется выдать предупреждение об изъятии. В случае с россиянами это сделать проблематично, поскольку почтовые и курьерские службы на направлении из Финляндии в Россию сейчас не работают.
«Поправка к закону (о жилищных кооперативах — ред.) должна вступить в силу 8 июля 2024 года», — говорится в сообщении на сайте минюста.
Согласно этой поправке, конфискация недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться, будет упрощена.
Ранее СМИ сообщали, что в дальнейшем предупреждение или решение об изъятии может публиковаться в Официальном вестнике, издаваемом канцелярией правительства.